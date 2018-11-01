Anayasa Mahkemesi Başkanı Mian Sakıb Nisar, aldıkları kararı savunarak "Kanıt yoksa bir kişi hakkında nasıl ceza kararı alabiliriz?" diye sordu.

Ülke genelinde dün geceden itibaren cep telefonu servis sağlayıcılarında da kesintiler oluştu.

Özel Okullar Birliği, başkent İslamabad, Pencap, Sindh ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Bazı ülkelerin büyükelçilikleri, vatandaşlarına gönderdikleri mesajlarda, gerekmedikçe sokağa çıkmama ve eylemlerin yapıldığı bölgelere gitmeme çağrısında bulundu.

Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) grubunun başı çektiği protestolar nedeniyle ülkenin büyük şehirlerinde hayat durma noktasına geldi. Özellikle Pencap eyaletinin başkenti Lahor'un giriş ve çıkışlarını kapatan göstericiler, Karaçi ve İslamabad'a giden otoyollarda da trafiği durdurdu.

Ülke genelindeki büyük şehirlerde yolları kapatan eylemciler, Bibi ve kararı alan hakimlerin idam edilmesi talebinde bulunuyor.

Pakistan'da İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret ettiği iddiasıyla idama mahkum edilen Asya Bibi'nin Anayasa Mahkemesi tarafından serbest bırakılmasının ardından başlayan eylemler ikinci gününe girdi.

Bibi'nin İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret ettiğinin açık olmadığını söyleyen Nisar, "Ben ve hakim arkadaşlarım Peygamber sevdalılarıyız. Duruşmalara kelime-i tevhid getirerek başlarız. Onun yolunda kendimizi feda ederiz ancak biz sadece Müslümanların hakimleri değiliz." dedi.

Ülkede başlayan protestolar sonucu ortaya çıkan güvenlik problemleri için hükümet de çalışmalara başladı. Başkent İslamabad'daki büyükelçiliklerin ve devlet dairelerinin bulunduğu D-Chowk bölgesine girişler konteynerlerle kapatıldı.

Başbakan İmran Han, dün gece Kara Kuvvetleri Komutanı ve İslamabad Emniyet Müdürüyle toplantı yapmasının ardından, bu sabah da acil kabine toplantısı düzenledi.

Resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Çin'e gitmeden önce kabine üyeleriyle buluşan Han, dün gece yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Hep birlikte ayağa kalkmaya çalıştığımız bir dönemde toplumu şiddete davet ederseniz devlet gücünü kullanacaktır. Bizi zor kullanmaya mecbur etmeyin." demişti.

Han, konuşmasında ayrıca hakimleri ve orduyu eleştirip halkı kışkırtanları ülkeye kötülük yapmakla suçlamıştı.