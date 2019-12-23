HABER

Pakistan'da eski bakan yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 16:30 | Son Güncelleme

Pakistan'da eski bakan yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı

Pakistan'da önceki hükümette Planlama, Kalkınma ve Reform ile İçişleri Bakanlığı yapan İhsan İkbal, yolsuzluk iddialarıyla gözaltına alındı.

Ülkede yolsuzlukları soruşturan Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB), Naroval Spor Kenti Projesi kapsamında yolsuzluk yaptığı ve hükümet fonlarını kötüye kullandığı iddiasıyla İkbal'i ifade vermeye çağırdı.

Projenin maliyetini planlananın üzerinde tutmasına ilişkin sorulara yanıt veren İkbal, "Proje revize edildi. Tüm harcamalar hükümetin onayıyla yapıldı." ifadesini kullandı.

Planlama, Kalkınma ve Reform Bakanı olarak görev yaptığı 2017-2018 yıllarında proje için ayrılan hükümet fonlarını kötüye kullandığı iddia edilen İkbal, Ravalpindi kentinde verdiği ifadenin ardından NAB tarafından gözaltına alındı.

İkbal sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından yarın hakim karşısına çıkacak.

- "Üç gün önce ameliyat oldu"

İkbal'in gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapan Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) sözcüsü Marriyum Aurangzeb, İkbal'in üç gün önce ameliyat olduğunu söyledi.

Geçen yıl silahlı saldırıya uğrayan İkbal'in sağ omuzuna isabet eden kurşunun oluşturduğu kemik kırıklarıyla ilgili ameliyata girdiğini söyleyen Aurangzeb, "Proje PML-N hükümetinden önce başlamıştı. İkbal döneminde durmuş bir projeydi ve canlandırıldı." dedi.

- Naroval Spor Kenti Projesi

İçinde değişik sporlar için inşa edilmiş 14 stadyum ve spor salonu bulunan 3 milyar Pakistan rupisi (yaklaşık 115 milyon lira) değerindeki projenin temelleri 2009'da dönemin Pakistan Halk Partisi (PPP) hükümeti tarafından atıldı.

Toplamda 186 bin metrekare alan üzerine kurulu projenin hala tamamlanmamasıyla ilgili hükümetler ise birbirini suçluyor. Projenin temelini atan PPP, ardından gelen PML-N hükümetinin projeye 3 milyar değil, 6 milyar Pakistan rupisi harcadığını iddia ederken PML-N ise bugünkü hükümetin, geçmiş hükümetlerin izini silmek için projeyi tamamlamadığını öne sürüyor.

Köpekten insanlara trafik ışığı dersi Köpekten insanlara trafik ışığı dersi
Minik Münzir, evde çıkan yangında öldüMinik Münzir, evde çıkan yangında öldü
Fırtına Bodrum’u yıktı geçtiFırtına Bodrum’u yıktı geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pakistan Pakistan Planlama ve Kalkınma Bakanı İhsan İkbal

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

2020 fiyatları belli oldu

2020 fiyatları belli oldu

Ankara'daki 'rüşvet' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Ankara'daki 'rüşvet' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Rifat Serdaroğlu öncülüğünde yeni bir parti mi kuruluyor?

Rifat Serdaroğlu öncülüğünde yeni bir parti mi kuruluyor?

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Beşiktaş'ta denizcilik lisesinde şok! Balık ağına sarılı ceset bulundu

Denizcilik lisesinde şok! Balık ağına sarılı ceset bulundu

Denizli'de fırtına ve sağanak hayatı felç etti

Denizli'de fırtına ve sağanak hayatı felç etti

Havalimanına gelen Kobanbay ailesi karşılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce inanamadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi

Tuzla’da korkutan gemi yangını

Tuzla’da korkutan gemi yangını

Cumhuriyet gazetesi davasında yeni gelişme

Cumhuriyet gazetesi davasında yeni gelişme

Sakarya'da freni patlayan kamyonet dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'da freni patlayan kamyonet dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.