Pakistan’dan Suriyelilere 1.7 milyon dolarlık pirinç yardımı

Muslim Hands Derneği (Müslüman Eller) İdlib kırsalında ve Türkiye’de bulunan Suriyeliler için 81 tır pirinci AFAD ve Türk Kızılayı’na teslim etti.

Merkezi Londra’da bulunan “Muslim Hands Derneği (Müslüman Eller) tarafından Güney Afrika, Londra ve Fransa’da bulunan Pakistan kökenli Müslüman yardımseverler, Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve Türkiye sınırına yakın İdlib kırsalında bulunan Suriyeli ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 81 tır pirinci AFAD ve Türk Kızılayı’na teslim etti. Yardımlar, Türkiye’de başta Hatay olmak üzere, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş, Kilis ve Gaziantep’te bulunan konteyner kentte yaşayan sığınmacılara dağıtılacak.

Toplam maliyeti 1.7 milyon dolar olan yardımın Türkiye’de kamplarda yaşayan Suriyeli sığınmacılara ulaştırılmak üzere 50 yardım tırı Türk Kızılayı’na teslim edilirken, 31 yardım tırı ise İdlib kırsalında bulunan ihtiyaç sahibi Suriyelilere teslim edilmek üzere AFAD’a teslim edildi.

Muslim Hands Derneği Başkanı Sayed Lakhte Hassan yardımları Türk yetkilileri ile yaptıkları görüşme sonrasında AFAD ve Türk Kızılayı’na teslim ettiklerini belirterek, “Merkezi Londra’da bulunan Muslim Hands Derneği örneği olarak Suriyeli kardeşlerimiz için başlattığımız gıda yardımı kampanyası kısa sürede amacına ulaştı. Kampanyaya İngiltere, Fransa ve Güney Afrika’da yaşayan Pakistanlı Müslümanlar tarafından organize edildi. Çok şükür kısa sürede 1.7 milyon dolar değerindeki 81 tır dolusu pirinci Türk yetkilileri ile yaptığımız görüşme sonrasında AFAD ve Türk Kızılayı’na teslim ettik. İnşallah bundan sonraki zaman sürecinde bu tür yardımlarımız devam edecektir. Bu hususta bize her konuda yardımcı olan başta Türk Hükümeti, AFAD ve Türk Kızılayı’na teşekkür ederim” dedi.

Öte yandan, Türk Kızılayı adına 50 yardım tırını teslim alan Suriye yardımları operasyon masası sorumlusu Uğur Mahmut pirinçlerin Türkiye içerisindeki Suriyelilere dağıtılmaya başlandığını belirterek, “Muslim Hands Derneği tarafından Türkiye’de dağıtılmak üzere teslim edilen 50 tır ile birlikte pirinç geldi. Bu pirinçler yurt içi kamplarımızda kalan Suriyeli misafirlerimize dağıtmak üzere her gün sevk edilmektedir. 244 ton Türkiye’de içerisindeki Suriyeli misafirlere dağıtılmak üzere, dağıtılmış ve yerlerine ulaşmış olacak. Bu yardımlarından ötürü Muslim Hands Derneği’ne teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Teslim töreninde Muslim Hands Türkiye temsilcisi Muhammed Usman Alidir ve dernek üyeleri hazır bulundu.

