HABER

Pakistan’dan Suriyelilere 1.7 milyon dolarlık pirinç yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 14:15 | Son Güncelleme

Muslim Hands Derneği (Müslüman Eller) İdlib kırsalında ve Türkiye’de bulunan Suriyeliler için 81 tır pirinci AFAD ve Türk Kızılayı’na teslim etti.Merkezi Londra’da bulunan “Muslim Hands Derneği (Müslüman Eller) tarafından Güney Afrika, Londra ve Fransa’da bulunan Pakistan kökenli Müslüman yardımseverler, Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve Türkiye sınırına yakın İdlib kırsalında bulunan Suriyeli ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 81 tır pirinci AFAD ve Türk Kızılayı’na teslim etti.

Muslim Hands Derneği (Müslüman Eller) İdlib kırsalında ve Türkiye’de bulunan Suriyeliler için 81 tır pirinci AFAD ve Türk Kızılayı’na teslim etti.
Merkezi Londra’da bulunan “Muslim Hands Derneği (Müslüman Eller) tarafından Güney Afrika, Londra ve Fransa’da bulunan Pakistan kökenli Müslüman yardımseverler, Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve Türkiye sınırına yakın İdlib kırsalında bulunan Suriyeli ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 81 tır pirinci AFAD ve Türk Kızılayı’na teslim etti. Yardımlar, Türkiye’de başta Hatay olmak üzere, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş, Kilis ve Gaziantep’te bulunan konteyner kentte yaşayan sığınmacılara dağıtılacak.
Toplam maliyeti 1.7 milyon dolar olan yardımın Türkiye’de kamplarda yaşayan Suriyeli sığınmacılara ulaştırılmak üzere 50 yardım tırı Türk Kızılayı’na teslim edilirken, 31 yardım tırı ise İdlib kırsalında bulunan ihtiyaç sahibi Suriyelilere teslim edilmek üzere AFAD’a teslim edildi.
Muslim Hands Derneği Başkanı Sayed Lakhte Hassan yardımları Türk yetkilileri ile yaptıkları görüşme sonrasında AFAD ve Türk Kızılayı’na teslim ettiklerini belirterek, “Merkezi Londra’da bulunan Muslim Hands Derneği örneği olarak Suriyeli kardeşlerimiz için başlattığımız gıda yardımı kampanyası kısa sürede amacına ulaştı. Kampanyaya İngiltere, Fransa ve Güney Afrika’da yaşayan Pakistanlı Müslümanlar tarafından organize edildi. Çok şükür kısa sürede 1.7 milyon dolar değerindeki 81 tır dolusu pirinci Türk yetkilileri ile yaptığımız görüşme sonrasında AFAD ve Türk Kızılayı’na teslim ettik. İnşallah bundan sonraki zaman sürecinde bu tür yardımlarımız devam edecektir. Bu hususta bize her konuda yardımcı olan başta Türk Hükümeti, AFAD ve Türk Kızılayı’na teşekkür ederim” dedi.
Öte yandan, Türk Kızılayı adına 50 yardım tırını teslim alan Suriye yardımları operasyon masası sorumlusu Uğur Mahmut pirinçlerin Türkiye içerisindeki Suriyelilere dağıtılmaya başlandığını belirterek, “Muslim Hands Derneği tarafından Türkiye’de dağıtılmak üzere teslim edilen 50 tır ile birlikte pirinç geldi. Bu pirinçler yurt içi kamplarımızda kalan Suriyeli misafirlerimize dağıtmak üzere her gün sevk edilmektedir. 244 ton Türkiye’de içerisindeki Suriyeli misafirlere dağıtılmak üzere, dağıtılmış ve yerlerine ulaşmış olacak. Bu yardımlarından ötürü Muslim Hands Derneği’ne teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Teslim töreninde Muslim Hands Türkiye temsilcisi Muhammed Usman Alidir ve dernek üyeleri hazır bulundu.

Kurban Bayramı için özel tim kurdular! İğnelerle durduracaklar Kurban Bayramı için özel tim kurdular! İğnelerle durduracaklar
Çocuklar bayram sevincini erken yaşadıÇocuklar bayram sevincini erken yaşadı
Büyük panikteler! Terör mevzileri böyle görüntülendiBüyük panikteler! Terör mevzileri böyle görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Falcao'dan Galatasaray mesajı

Falcao'dan Galatasaray mesajı

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terör örgütü PKK/PYD'nin Ayn el-Arab'daki mevzi ve sığınakları görüntülendi

Büyük panikteler! Terör mevzileri böyle görüntülendi

Kastamonu'da korkunç kaza! Aracı görenler şoke oldu

Kastamonu'da korkunç kaza! Aracı görenler şoke oldu

Son dakika! Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Son dakika Kuşadası Körfezi'nde deprem! (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Son dakika: Erbil saldırısının planlayıcıları Hacı Kurhan ve Metin Akgün etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Bursa'da vahşet! Cesedi ormanda gömülü halde bulundu

Bursa'da vahşet! Cesedi ormanda gömülü halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.