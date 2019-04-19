HABER

Palandöken sadece Türkiye'yi değil dünyayı cezbediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 11:05 | Son Güncelleme

ETÜ ve ETSO'nun hazırladığı "Erzurum İli Sosyo-Ekonomik Profili 2018" raporunda, son yıllarda kış turizmine yönelik yapılan yatırımlarla adından söz ettiren Palandöken'in Türkiye ve dünya kış turizminin yeni cazibe merkezlerinden olduğu açıklandı - Rapordan: - "Erzurum'un güneyinde yer alan 3 bin 176 m yüksekliğindeki Palandöken, 5 ay boyunca kayak yapmaya elverişli yapısı, kar kalitesi ve uzun pistleri ile dünyanın en önemli kayak merkezlerinden biridir"

Son yıllarda kış turizmine yönelik yapılan yatırımlarla adından söz ettiren Palandöken'in sadece Türkiye'de değil dünya kış turizminin de yeni cazibe merkezlerinden olduğu bildirildi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) iş birliğinde Erzurum'un kültürel, sosyal ve ekonomik durumunu tespit etmek için "Erzurum İli Sosyo-Ekonomik Profili 2018" adıyla rapor hazırlandı.

Alanında uzman akademisyenlerin hazırladığı ve sektörel kalkınmaya faydalı olmak için çeşitli öneri ve görüşlerin de yer aldığı raporda, Erzurum'un tarih boyunca önemli ticari ve askeri güzergahların kavşak noktasında yer almasının kent için önemli olduğu vurgulandı.

Tarım ve hayvancılığın, termal kaynaklar, yer altı madenlerinin kentte önemli yere sahip olduğu belirtilen raporda, kış turizmi ve kış sporuna, bu alanda uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapmış Erzurum için ayrı bir öneme sahip olduğu aktarıldı.

- Kış turizminde Palandöken öne çıkıyor

Söz konusu raporun "Kış turizmi" bölümünde, kentte kış turizminin kayak merkezleriyle öne çıktığı ifade edildi.

Raporda, New York Times gazetesi tarafından dünyanın en iyi 18. kayak merkezi olarak belirlenen Palandöken Kayak Merkezi'ne ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Palandöken'de slalom ve büyük slalom yarışmaları için Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından tescilli iki pist bulunmaktadır. Erzurum'un güneyinde yer alan 3 bin 176 m yüksekliğindeki Palandöken, 5 ay boyunca kayak yapmaya elverişli yapısı, kar kalitesi ve uzun pistleri ile dünyanın en önemli kayak merkezlerinden biridir."

- Dünyanın en uzun ve dik pistleri Palandöken'de

1993 yılında "Kış Turizm Merkezi" ilan edilen ve 70 kilometre uzunluğunda, 25 kilometre genişliğinde bir alanı kapsayan Palandöken Dağları'nın uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmasının önemi de raporda şöyle anlatıldı:

"2011 yılında 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'na ev sahipliği yapan Erzurum, Türkiye ve dünya kış turizminin yeni cazibe merkezlerinden biri olmuştur. Kış olimpiyatlarının düzenlenmesine imkan tanıyan Palandöken'deki pistler de dünyanın en uzun ve en dik pistleri arasında yer almaktadır."

- Yamaç paraşütü, snowtube, paintball

Raporda, 2 bin ila 3 bin 200 metre rakımdaki Palandöken'in içerdiği pistler ve barındırdığı imkanlar bakımından da ziyaretçilerin çekim noktası haline geldiği vurgulanarak, şu değerlendirmede bulunuldu:

"10 telesiyej, 1 teleski, 2 baby lift, 1 gondol liftin hizmet verdiği ve 7 kolay, 8 orta, profesyonel (zor) ve 4 doğal pist yer aldığı Palandöken, 12 bin kişiye aynı anda kayak yapma imkanı sunarken, alp disiplini ve snowboard'un yanı sıra, yamaç paraşütü, dağcılık, snowtube, paintball gibi farklı turizm çeşitleri için de alternatif oluşturmaktadır."

Raporda Palandöken'de 2'si 5 yıldızlı, biri 4 yıldızlı, biri 3 yıldızlı ve biri de 2 yıldızlı otel bulunduğuna vurgu yapıldı.

- Kış sporlarıyla da öne çıkıyor

Erzurum'un, kış turizmindeki öneminin yanı sıra son yıllarda yapılan tesis ve spor salonlarıyla kış sporlarında öne çıktığı vurgulanan raporda, Erzurum-Çat yolu üzerindeki Kiremitliktepe'de bulunan Atlama Kuleleri'nin 125 metrelik uzunluğu ve "hilal" şeklindeki görüntüsüyle 2011 Dünya Üniversiteler Arası Kış Oyunları'nın sembol tesislerinden olduğuna işaret edildi.

Raporda, kentte curling ve buz hokeyi sporları için de tesis ve salonlar bulunduğu anlatılarak, şunları kaydedildi:

"2010'da Dünya Üniversiteler Arası Kış Oyunları'ndaki curling maçları için yapılan salon 5 bin kişilik oturma kapasitesiyle bu sporda önemli yere sahip. Cemal Gürsel Spor Kompleksi içinde yer alan 3 bin kişilik Erkekler Buz Hokeyi Salonu ve 500 kişilik Kadınlar Buz Hokeyi Salonu ve 2009'da 6 bin metre kare üzerine inşa edilen 2 bin seyirci kapasiteli Buz Pateni Salonu Erzurum'u kış sporlarında öne çıkaran önemli unsurlar olarak öne çıkıyor."

Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptıYok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı
Köse, barınağı denetlediKöse, barınağı denetledi
Kursiyerler, ihtiyaç sahibi 350 çocuğa kıyafet dikiyorKursiyerler, ihtiyaç sahibi 350 çocuğa kıyafet dikiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Buz Hokeyi Curling Erzurum Sosyo-Ekonomik Raporu kayak kış turizmi Palandöken

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Arka Sokaklar kadrosuna 5 yeni isim!

Arka Sokaklar kadrosuna 5 yeni isim!

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

Günlerdir aranıyordu! Bu halde bulundu

Günlerdir aranıyordu! Bu halde bulundu

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

3 ilde 'acele kamulaştırma' kararı!

3 ilde 'acele kamulaştırma' kararı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ elebaşı "O bizim anamız" dediği Özer'e eşarp göndermiş

FETÖ elebaşı "O bizim anamız" dediği Özer'e eşarp göndermiş

Diyarbakır'daki darbe girişimi davasının gerekçeli kararı açıklandı

Diyarbakır'daki darbe davasının gerekçeli kararı açıklandı

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

İsmini doğaseverler vermişti! Antalya'daki Saklı Mağara gizemini koruyor

İsmini doğaseverler vermişti! Saklı Mağara gizemini koruyor

İlçe Belediye Başkanı'ndan makam aracı kararı: Hepsini topladılar

O ilçede makam aracı kararı! Hepsini toplattılar

ÖSYM'den MEB-EKYS için "saat" uyarısı

ÖSYM'den MEB-EKYS için "saat" uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.