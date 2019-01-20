Palandöken'de sömestir yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, sömestir tatili dolayısıyla vatandaşların akınına uğradı.

Geçen hafta etkili olan yağışların ardından kar kalınlığının 94 santimetreye ulaştığı Palandöken, hafta sonunu da fırsat bilen çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yaptı.

Yerli ve yabancı turistler, aileleriyle kızak, kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı.

İstanbul'dan gelen Merve Erinkarlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'un önemli kayak pistlerine sahip olduğunu söyledi.

Kayak yaparken çok eğlendiğini ifade eden Erinkarlı, "Türkiye'nin en büyük kayak pisti Erzurum'da. Hafta sonu ailemle snowboard ve kayak yapmaya geliyorum ve gayet eğleniyorum. Kalabalık olmasından dolayı rahatça kayak yapamasak da eğlenceli ve keyifli oluyor." dedi.

Erzurum'a seyahatinde, birçok kişinin kente geldiğini gördüğünü kaydeden Erinkarlı, şunları kaydetti:

"İstanbul'dan Erzurum uçağına bindiğimde hem yabancı ülkelerden hem de başka şehirlerden insanların Erzurum'a geldiğini gördüm. Kayak alanlarının yayalarca işgal edilmesinden rahatsızlık duyuyorum. Çünkü hem kazaya sebep oluyorlar hem de kayakçıların rahatça kayak yapmasına engel oluyorlar. Onun dışında kalabalık olması çok güzel bir durum."

