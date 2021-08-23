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  4. Palmiye ağacının altında kalan kadın feci şekilde can verdi! Dehşet anları saniye saniye kamerada

Palmiye ağacının altında kalan kadın feci şekilde can verdi! Dehşet anları saniye saniye kamerada

23.08.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'de bir parkta yürüyen kadın, üzerine palmiye ağacı düşmesi sonucu feci şekilde can verdi.

İsrail'in batısındaki Tiberya kentinde dün akşam saatlerinde bir parkta yürüyen kadının üzerine palmiye ağacı düştü.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Henüz bilinmeyen nedenle düşen ağacın altında kalan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. İsrail'deki acil yardım kuruluşu Magen David Adom (MDA) yetkilisi Yoel Nagar açıklamasında, "Parka geldiğimizde yerde yatan yaralı kadının, üzerine düşen büyük bir ağacın altında sıkıştığını gördük. Kurtarma operasyonunun ardından kadının yaşam belirtisi olmadığını tespit ettik” dedi.

Polis tarafından olayla ilişkin inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İsrail
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