Palworld nedir, sistem gereksinimleri nelerdir? Palworld kaç gb?

Oyun dünyasında çok fazla konuşulan ve fenomen hâline gelen Palworld oyunu, “Silahlı Pokémon” olarak adlandırılmaktadır. Oyunda, oyunculara yaratık avlama, hayatta kalma ve üs oluşturma gibi imkanlar sunan birçok oynanış şekli dikkat çekmektedir. Oyunun piyasaya sürülmesinin ardından oyun platformlarındaki popülaritesi de dikkat çeken bir başka nokta olmuştur. Palworld, 730.000 eşzamanlı oyuncu sayısını aşarak Steam tarihinde en çok oynanan 10. oyun olmuş ve önemli bir başarı elde etmiştir. Oyun platformlarının yanı sıra aynı zamanda Twitch’te de en çok izlenen 2. oyun olmuş, sosyal medyada en çok konuşulan oyun hâline gelmiştir.

Palworld nedir?

Palworld, Pokemon’a benzeyen varlıklarla dolu bir açık dünya imkânı sunan oyundur. Bu varlıklara Pal adı verilmekte ve hepsinin birbirinden farklı yetenekleri, görünüşleri ve kişilikleri bulunmaktadır. Oyuncular, bu Pal’leri yakalayabilir, eğitebilir, evcilleştirebilir ve savaştırabilir. Palworld, sadece Pokemon konulu bir oyun değildir. Oyun, hayatta kalma, inşa etme, keşfetme ve çok oyunculu diğer unsurları da içermektedir. Oyuncular, kendi evlerini, fabrikalarını, çiftliklerini, kalelerini ve hatta şehirlerini bile oluşturabilmektedir. Ayrıca kişiler isterlerse arkadaşlarıyla veya diğer oyuncularla birlikte oynayabilmekte, ticaret gerçekleştirebilmekte, savaşabilmekte ve ortaklık yapabilmektedir.

Palworld nasıl oynanır?

Kişiler, Palworld oynamaya başladıklarında öncelikle oyunun sunduğu tutorial'a bir göz atabilir. Oyunun standart oynanış biçimini öğrendikten sonra ise verilen görevleri takip edebilirler. Bu görevlerin amaçlarından biri, oyunculara oyunla ilgili temel bilgileri öğretmektir. Aynı zamanda görevlerin tamamlanması, tecrübe puanı ve rütbe kazanmak için de son derece önemli bir konudur.

Palword'ün oynanış biçimi, diğer Pokémon oyunlarındaki gibi toplarla dostları avlamaya dayanmaktadır. Yakalanan dostlar, oyunculara daha fazla yaratık yakalamaya yardım etmek veya kaynak üretmek ve temel ögeleri oluşturmak için bir ana üs fabrikasında çalışmaktadır. Bununla birlikte çeşitli görevlerde de yardımcı olabilmektedirler. Bu yaratıklar, oyuna strateji katmanları ekleyerek oyuncuların Dostlarını bireysel güç ve yeteneklerine göre farklı amaçlar için kullanmalarını sağlar.

Palworld nereden indirilir?

Oyunu oynamak isteyenlerin en çok merak ettiği konu, Palworld nasıl indirilir sorusudur. Birçok oyunun birleşimi niteliğinde görülen Palworld ücretli bir oyundur. Oyun bilgisayar ve Xbox üzerinden oynamak isteyenler için Xbox Game Pass isimli aylık abonelik sisteminde yer almaktadır. Bu sayede palworld gamepass üzerinden abonelik boyunca ücretsiz bir şekilde oynanabilmektedir. Palworld Xbox ve bunun dışında bilgisayar kullanıcıları için Steam üzerinden de oynanabilmektedir. Ayrıca palworld Microsoft Store üzerinden de indirilebilmektedir.

Palworld PS5 için arama yapanların ise Palworld playstation platformunda henüz yer almadığını görürler. Bununla birlikte Palworld Epic Games üzerinde de mevcut değildir.

Palworld sistem gereksinimleri nelerdir?

Oyunu indirmek isteyenler Palworld kaç gb gibi sorular sorarak, oyunun sistem gereksinimlerini öğrenmek ister. Oyunu oynayabilmek için minimum Palworld sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

İşletim Sistemi: Windows 10 veya üzeri (64-Bit)

Windows 10 veya üzeri (64-Bit) İşlemci: Intel i5-3570K 3.4 GHz

Intel i5-3570K 3.4 GHz RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 (2 GB)

NVIDIA GeForce GTX 1050 (2 GB) DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı





