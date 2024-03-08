Pamuk gibi ellere sahip olmak için yapmanız gereken 3 şey!

Ellerimiz, günlük yaşamda en çok kullandığımız vücut parçamızdır ve bakımlı olmaları önemlidir. 3 etkili adımda pamuk gibi yumuşak ellere sahip olmanız mümkün. Bu adımları uygulayarak, ellerinizin daha bakımlı ve pürüzsüz olmasını sağlayabilir ve kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.

KREMLE MASAJ

Haftada bir kere ellere nemlendirici kremle masaj yapın. Parmağın ucundan başlayarak dibine kadar kremi iyice uyguladığınızdan emin olun. Avuç ve el üstüne masaj yapmayı da unutmayın. Bunun için en uygun zaman gece yatmadan öncedir.

EL MASKESİ

El maskesi uygulamak elleri pamuk gibi yumuşatır. Maskeyi uygulamaya başlamadan önce, ellerinizi bir süre ılık suda bekletin. El maskesini hazır alabileceğiniz gibi avokadolu, yulaflı, ballı el maskesi tariflerini kullanarak evde kendiniz de yapabilirsiniz.

EL HİJYENİ

Elleri temiz tutmak da önemlidir. Ancak ellerimizi temizlerken kurutucu etki yaratan ürünlerden uzak durmalıyız. Ayrıca yıkama sırasında sıcak ya da soğuk sudan kaçınmak, bunun yerine ılık suyu tercih etmek gerekir.





