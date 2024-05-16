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Pamukkale'yi andırıyor! O ilin gözdesi oldu... Akın akın gelip hayran kalıyorlar

16.05.2024 12:47
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Van’ın Başkale ilçesinde bulunan ve Pamukkale’yi andıran görüntüsüyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanları arasında yer alan travertenler, ziyaretçilerini adeta kendine hayran bırakıyor.

Pamukkale'yi andırıyor! O ilin gözdesi oldu... Akın akın gelip hayran kalıyorlar

Yüksekova ilçesinde faaliyetler yürüten Cilo Doğa Severler Spor Kulübü üyeleri, ilçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale ilçesindeki travertenleri gezdi. Başkale ilçesinin Dereiçi Mahallesi yakınlarında bulunan ve Pamukkale’yi andıran travertenler, vatandaşların akınına uğrarken, doğaseverler ise buranın koruma altına alınmasını istediler.

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Cilo Doğa Severler Spor Kulübü üyeleri, farklı meslek grubunda olmak üzere 30 kişi ile gezilerini tamamlarken doğaseverler ise fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

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Turizm konusunda unutulan travertenlerin tanıtılması konusunda adım attıklarını ifade eden Cilo Doğa Severler Spor Kulübü Başkanı Çetin Yorgun, “Doğaseverlerle bugün Pamukkale’yi andıran Başkale’deki travertenleri ziyaret ettik. Buraların tanıtılması ve herkesin gelmesini sağlamak için Yüksekova ekibi olarak geldik. Katılım sağlayan ve bize destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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Doğasever Ebru Deniz ise travertenlere hayran kaldığını belirterek, “Güzel bir turla buraya geldik. İnan burası Pamukkale değil Başkale. Buradaki doğa muhteşem, burası kesinlikle turizme kazandırılmalı” diye konuştu. (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Pamukkale Traverten
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