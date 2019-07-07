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Pamukkale'de tatilci yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 10:51 | Son Güncelleme

Denizli'nin termal suları ve tarihi zenginliğiyle dikkati çeken turizm merkezlerinden "beyaz cennet" Pamukkale'de hafta sonları ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor - Ziyaretçilerden Dayenur Nohutçu: - "Travertenlerin üzerinde yürümek, tarif etmesi güç ancak çok güzel bir duygu"

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin termal suları ve tarihi zenginliğiyle dikkati çeken turizm merkezlerinden "beyaz cennet" olarak bilinen ve UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde de yer alan Pamukkale'de hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Pamukkale ilçesi Pamukkale Mahallesi'ndeki Pamukkale'yi görmek için özellikle hafta sonları dünyanın çeşitli yerlerinden gelenler, şifalı termal suyun oluşturduğu eşsiz güzellikteki travertenleri ve çevresindeki antik kentleri geziyor.

Ören yeri giriş kapılarında yoğunluk oluşturan yerli ve yabancı turistler, dört mevsim sıcaklığı 36 derece olan antik havuza girmenin tadını çıkarıyor.

Bazı misafirler ise travertenler üzerindeki yürüyüş yapıyor, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekerek bu anları ölümsüzleştiriyor.

- İlk 6 ayda 1 milyon ziyaretçi

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale'nin son yıllarda tercih edilen tatil rotaları arasında yer aldığını söyledi.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Pamukkale'nin bu yılın ilk 6 ayında 1 milyon ziyaretçiyi ağırladığını bildiren Şen, özellikle hafta sonları ziyaretçi sayısı bakımından yoğunluk yaşandığını dikkati çekti.

Tatil için Ordu'dan Pamukkale'ye gelen Güvencan Demircan, bölgeyi inanılmaz bulduğunu belirterek, "Burası harika bir yermiş. Beklediğinden çok daha güzel. Karadeniz bölgesinde de doğal güzellikler var. Ama burası çok farklı bir yermiş." dedi.

Halime Tozlu da travertenleri beğendiğini ve bol bol fotoğraf çekmeye çalıştığını anlattı.

Sivas'tan gelen Dayenur Nohutçu ise ortamın harika olduğunu belirterek, "Hayal ettiğimden daha güzel bir yer. Travertenlerin üzerinde yürümek, tarif etmesi güç ancak çok güzel bir duygu. Çok iyi korunmuş bir yer. Tekrar geleceğim. " ifadelerini kullandı.

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