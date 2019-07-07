Pamukkale'de tatilci yoğunluğu

Tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Pamukkale'nin bu yılın ilk 6 ayında 1 milyon ziyaretçiyi ağırladığını bildiren Şen, özellikle hafta sonları ziyaretçi sayısı bakımından yoğunluk yaşandığını dikkati çekti.

Bazı misafirler ise travertenler üzerindeki yürüyüş yapıyor, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekerek bu anları ölümsüzleştiriyor.

Ören yeri giriş kapılarında yoğunluk oluşturan yerli ve yabancı turistler, dört mevsim sıcaklığı 36 derece olan antik havuza girmenin tadını çıkarıyor.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin termal suları ve tarihi zenginliğiyle dikkati çeken turizm merkezlerinden "beyaz cennet" olarak bilinen ve UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde de yer alan Pamukkale'de hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Tatil için Ordu'dan Pamukkale'ye gelen Güvencan Demircan, bölgeyi inanılmaz bulduğunu belirterek, "Burası harika bir yermiş. Beklediğinden çok daha güzel. Karadeniz bölgesinde de doğal güzellikler var. Ama burası çok farklı bir yermiş." dedi.

Halime Tozlu da travertenleri beğendiğini ve bol bol fotoğraf çekmeye çalıştığını anlattı.

Sivas'tan gelen Dayenur Nohutçu ise ortamın harika olduğunu belirterek, "Hayal ettiğimden daha güzel bir yer. Travertenlerin üzerinde yürümek, tarif etmesi güç ancak çok güzel bir duygu. Çok iyi korunmuş bir yer. Tekrar geleceğim. " ifadelerini kullandı.

