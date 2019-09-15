HABER

Panayır yolunda trafik çilesi... Saatler sonra ulaştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 07:51 | Son Güncelleme

Trakya’nın bir çok yerinden Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde Pavli Panayırı’na gitmek isteyen binlerce vatandaş, kilometrelerce uzanan araç trafiğine takıldı.

Panayır yolunda trafik çilesi... Saatler sonra ulaştılar

Trakya’nın bir çok yerinden Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde Pavli Panayırı’na gitmek isteyen binlerce vatandaş, kilometrelerce uzanan araç trafiğine takıldı. Araçlar saatler sonra panayır alanına ulaştı.
Pehlivanköy ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Pavli Panayırı, 110. kez gerçekleştirildi. Her yıl binlerce vatandaşın akın ettiği Pavli Panayırı, bu yıl da eskiyi aratmadı. İlçe girişine kadar kilometrelerce uzanan araç trafiği, vatandaşların saatler sonra panayır alanına varmasına neden oldu. Bazı vatandaşlar araçlarından inip, yürümeyi tercih etti.

Panayır yolunda trafik çilesi... Saatler sonra ulaştılar

PARTNER Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti
Su tankerinin freni patladı! Sonrası korkunçSu tankerinin freni patladı! Sonrası korkunç
Drift yapıyorlardı! Polisin 'dur' ihtarına uymayınca...Drift yapıyorlardı! Polisin 'dur' ihtarına uymayınca...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Köpeğini gezdirmeye çıkardı, dehşeti yaşadı!

Köpeğini gezdirmeye çıkardı, dehşeti yaşadı!

Drift yapıyorlardı! Polisin 'dur' ihtarına uymayınca...

Drift yapıyorlardı! Polisin 'dur' ihtarına uymayınca...

Karadeniz alarm veriyor, balık av sezonu Kasım’da kapanabilir

Karadeniz alarm veriyor, balık av sezonu Kasım’da kapanabilir

İtilmiş ile Kakılmış yıllar sonra tiyatroyla geri döndü

İtilmiş ile Kakılmış yıllar sonra tiyatroyla geri döndü

Suudi Arabistan petrol üretimini geçici olarak durdurdu

Suudi Arabistan petrol üretimini geçici olarak durdurdu

Korkunç şüphe! 'İnsanlığımızdan utanıyoruz'

Korkunç şüphe! 'İnsanlığımızdan utanıyoruz'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çankırı'da vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi

Evlerine giremediler! Geceyi dışarıda geçirdiler

Kırklareli'nde Pavli Panayırı'na yoğun ilgi!

Herkes oraya akın etti! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Su tankerinin freni patladı! Sonrası korkunç

Su tankerinin freni patladı! Sonrası korkunç

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan driftçiler kaza yaptı: 2 ölü 1 yaralı

Drift yapıyorlardı! Polisin 'dur' ihtarına uymayınca...

Batman'da sahte para kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Sahte para kavgası: Ölü ve yaralılar var

Antalya'da trafik kazası: 1 ölü,1 yaralı

Feci kaza! 1ölü,1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.