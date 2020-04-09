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Pandemi hastanesi görüntülendi! Koronavirüs şüphelileri işte bu aşamalardan geçiyor!

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.04.2020 13:51 | Son Güncelleme

Antalya'da pandemi hastanelerinden biri olan Kepez Devlet Hastanesi'ne gelen Covid-19 şüphelisinin geçtiği tüm aşamalar görüntülendi. Covid-19 triyaj girişi olarak hazırlanan ayrı bölümden alınan koronavirüslü hastalara müdahaleler, tetkiklerine varıncaya kadar ayrı ve izole olarak yapılıyor. Acil girişindeki termal kameralar sayesinde de buradan giriş yapmak isteyen koronavirüs vakaları, anında tespit ediliyor.

Koronavirüs ile mücadelede Antalya'da İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 17'si kamu, 28'i özel, toplam 45 hastaneden 25'i pandemi hastanesi olarak ilan edildi. Bu hastanelerde 860'ı erişkin, toplam 1200'ü yoğun bakım olmak üzere 7 bin 500 yatak bulunuyor. Bu süreçte 11 bin 228 sağlık personelinin tamamı da görevlerinin başında.

COVİD-19 TRİYAJ GİRİŞİ AÇILDI

Pandemi hastanelerinden biri olan kamuya ait Kepez Devlet Hastanesi’nde, koronavirüs şüphelisi hastalara hizmet verilmesi amacıyla bir dizi teknik ve fiziki koşullarda değişikliğe gidildi. Hastaneye gelen koronavirüs şüphelisinin diğer hastalarla aynı kapıdan girişini önlemek amacıyla acil kapısı girişine 'Covid-19 triyaj girişi' açıldı.

Hastaneye gelecek bir koronavirüs şüphelisinin izlemesi gereken yolu ve tüm aşamaları yerinde görüntülendi.

Hastane çevresine asılan çeşitli pankartlarla, koronavirüs şüphesiyle gelen ve bunun bilincinde olan hastaları Covid-19 triyaj girişine yönlendirmek amaçlandı. Buraya gelen hasta, 24 saat görev yapan sağlık personeli tarafından hemen ateşi ve nabzı ölçülerek ilk teşhis konuluyor. Eğer ateşi 38 derecenin üzerindeyse ve diğer bulgular da koronavirüs şüphesini destekliyorsa hasta, hastane içerisinden değil bir görevli nezaretinde hastanenin dışından kimseye temas ettirilmeden 'Covid-19' kapısına getiriliyor. Evinden ambulansla alınan koronavirüs şüphelisi hasta da yine bu kapıdan giriş yapıyor. Bu kapıdan girdikten sonra önceden enjeksiyon odası olarak kullanılan, şimdi ise tamamen koronavirüs hastaları için ayrılan alanda bazı tetkikler yapılıyor. Buradaki tüm sağlık çalışanları zorunlu olarak özel tulum, maske, siperlik ve eldiven kullanıyor.

30 DAKİKA DEZENFEKTE EDİLİYOR

Tetkiklerin ardından hasta akciğer filminin çekilmesi için röntgen alanına götürülüyor. Hastanenin zemin katında bulunan alan tamamen bu hastalar için ayrılmış durumda. Olası kontrolsüz geçişlerin önüne geçmek için de hastane koridorları emniyet şeridi ve masa sandalyelerle kapatılarak önlem alınmış durumda. Hastanın akciğer röntgeni çekildikten sonra ikinci hasta hemen içeri alınmıyor. Detaylı olarak röntgen cihazı dezenfekte edilip 30 dakika bekletildikten sonra ikinci hastaya işlem yapılıyor.

Bu aşamadan sonra şüphelinin Covid-19 tanısı pozitif olarak kesinlik kazanırsa, hasta, özel asansörle tedavisinin devam edeceği hastanenin 7'nci katına çıkarılıp servise alınıyor. Hasta iyileştikten sonra da yine kimseyle temas ettirilmeden hastane içinde dolaştırılmadan kompleks dışına çıkarılıyor. Böylece hastanın taburcu edildikten sonraki süreçte yeniden virüs kapması ya da başka bir virüse maruz kalmasının önüne geçilmiş oluyor.

TERMAL KAMERA HERKESİN ATEŞİNİ ÖLÇÜYOR

Koronavirüslü olduğunun farkında olmayan hasta, hastaneye gelip acil girişinden geçerek hastaneye girmek istediğinde, kapı girişinde, istisnasız herkesin ateşini ölçen termal kamera devreye giriyor. Termal kamerada ateşi 38'in üzerinde olan tüm şüpheli vakalar, hemen hastane dışından triyaj çadırına yönlendirilip işlemlere buradan başlanıyor.

Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ramazan Gürkan, hastanenin 3 yıllık bir kompleks olduğunu ve tüm fiziki imkanların her türlü ihtiyaca cevap verdiğini söyledi. Covid-19 şüphelisi hastaları, diğer hastalar bir tarafa, başka bir Covid-19 şüphelisiyle dahi yan yana getirmediklerini kaydeden Dr. Gürkan, “Hasta Covid-19 şüphelisi ve bilmeyerek acilden geçmek isterse hemen termal kamerayla tespit edip triyaj kapısına yönlendiriyoruz. Bu yöntemle çokça Covid-19 vakasını tespit ettik. Bu hastalar kesinlikle hastane içerisinde dolaştırılmıyor, girişleri ve çıkışları ayrı, tedavileri ayrı şekilde yapılıyor" dedi.

Kaynak: DHA


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koronavirüs şüphelileri pandemi hastanesi

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