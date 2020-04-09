Pandemi hastanesi görüntülendi! Koronavirüs şüphelileri işte bu aşamalardan geçiyor!

Koronavirüs ile mücadelede Antalya'da İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 17'si kamu, 28'i özel, toplam 45 hastaneden 25'i pandemi hastanesi olarak ilan edildi. Bu hastanelerde 860'ı erişkin, toplam 1200'ü yoğun bakım olmak üzere 7 bin 500 yatak bulunuyor. Bu süreçte 11 bin 228 sağlık personelinin tamamı da görevlerinin başında.

COVİD-19 TRİYAJ GİRİŞİ AÇILDI



Pandemi hastanelerinden biri olan kamuya ait Kepez Devlet Hastanesi’nde, koronavirüs şüphelisi hastalara hizmet verilmesi amacıyla bir dizi teknik ve fiziki koşullarda değişikliğe gidildi. Hastaneye gelen koronavirüs şüphelisinin diğer hastalarla aynı kapıdan girişini önlemek amacıyla acil kapısı girişine 'Covid-19 triyaj girişi' açıldı.

Hastaneye gelecek bir koronavirüs şüphelisinin izlemesi gereken yolu ve tüm aşamaları yerinde görüntülendi.

Hastane çevresine asılan çeşitli pankartlarla, koronavirüs şüphesiyle gelen ve bunun bilincinde olan hastaları Covid-19 triyaj girişine yönlendirmek amaçlandı. Buraya gelen hasta, 24 saat görev yapan sağlık personeli tarafından hemen ateşi ve nabzı ölçülerek ilk teşhis konuluyor. Eğer ateşi 38 derecenin üzerindeyse ve diğer bulgular da koronavirüs şüphesini destekliyorsa hasta, hastane içerisinden değil bir görevli nezaretinde hastanenin dışından kimseye temas ettirilmeden 'Covid-19' kapısına getiriliyor. Evinden ambulansla alınan koronavirüs şüphelisi hasta da yine bu kapıdan giriş yapıyor. Bu kapıdan girdikten sonra önceden enjeksiyon odası olarak kullanılan, şimdi ise tamamen koronavirüs hastaları için ayrılan alanda bazı tetkikler yapılıyor. Buradaki tüm sağlık çalışanları zorunlu olarak özel tulum, maske, siperlik ve eldiven kullanıyor.