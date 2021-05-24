Pandemi sürecinde eğlence! Bekarlığa veda partisi nasıl yapılır?

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sezonuna start verildi. Pandemi süreci devam ederken aile büyüklerinin sağlıklarını riske atmak istemeyebilirsiniz. Ama eğlenceden de geri kalmak olmaz. "Bu işler bir kere olur, olmuşken güzel olsun." diyorsanız önerilerimize kulak verin. İşte, az maaliyetli bekarlığa veda etkinliği alternatifleri...

HAMAMDA BEKARLIĞA VEDA

Eski Türk filmlerindeki gibi bir eğlence güzel olmaz mı? Tarihi bir hamamda yakın arkadaşlarınızla hem eğlenip hem de masaj yaptırabilirsiniz. Yanınızda götüreceğiniz dolmaları, sarmaları yememek olmaz. Kendinize güzel bir ziyafet çekin ve düğününüze eğlenerek hazırlanın.

AĞAÇLARIN İÇİNDE BEKARLIĞA VEDA

Açık alanda bekarlığa veda etkinliği olur mu? Bal gibi de olur. Orman veya mesire alanına gidip kendinize güzel bir masa kurabilirsiniz. Ağaçlara kurdeleler ve süsler bağlayıp eğlence mekanınızı kendiniz tasarlayabilirsiniz. Gün ışığında harika fotolar çekileceğinizden hiç şüphemiz yok.

SAHİL KONSEPTİ

Denize yakın olanlar yaşadı, bu önerimiz sizin için... Akşam üzeri, güneşin batış saatine yakın sahil mükemmel olur. Kendinize butik bir masa hazırlayıp içeceklerinizi yudumlayarak sohbet edebilirsiniz. Gelin adayı beyaz bir elbise giymeyi tercih ederse mini bir save the date çekimi de yapılabilir...