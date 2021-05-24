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Pandemi sürecinde eğlence! Bekarlığa veda partisi nasıl yapılır?

Elif Yaman Elif Yaman
24.05.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar nişan, kına gecesi, düğün gibi etkinliklere çok önem verir. Pandemi döneminde kalabalık bir kına gecesi yapmak size riskli geliyor olabilir. Peki yakın arkadaşlarınızla mini bir kutlama organize etmeye ne dersiniz?

Pandemi sürecinde eğlence! Bekarlığa veda partisi nasıl yapılır?

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sezonuna start verildi. Pandemi süreci devam ederken aile büyüklerinin sağlıklarını riske atmak istemeyebilirsiniz. Ama eğlenceden de geri kalmak olmaz. "Bu işler bir kere olur, olmuşken güzel olsun." diyorsanız önerilerimize kulak verin. İşte, az maaliyetli bekarlığa veda etkinliği alternatifleri...

HAMAMDA BEKARLIĞA VEDA

hamam

Eski Türk filmlerindeki gibi bir eğlence güzel olmaz mı? Tarihi bir hamamda yakın arkadaşlarınızla hem eğlenip hem de masaj yaptırabilirsiniz. Yanınızda götüreceğiniz dolmaları, sarmaları yememek olmaz. Kendinize güzel bir ziyafet çekin ve düğününüze eğlenerek hazırlanın.

AĞAÇLARIN İÇİNDE BEKARLIĞA VEDA

Açık alanda bekarlığa veda etkinliği olur mu? Bal gibi de olur. Orman veya mesire alanına gidip kendinize güzel bir masa kurabilirsiniz. Ağaçlara kurdeleler ve süsler bağlayıp eğlence mekanınızı kendiniz tasarlayabilirsiniz. Gün ışığında harika fotolar çekileceğinizden hiç şüphemiz yok.

SAHİL KONSEPTİ

Denize yakın olanlar yaşadı, bu önerimiz sizin için... Akşam üzeri, güneşin batış saatine yakın sahil mükemmel olur. Kendinize butik bir masa hazırlayıp içeceklerinizi yudumlayarak sohbet edebilirsiniz. Gelin adayı beyaz bir elbise giymeyi tercih ederse mini bir save the date çekimi de yapılabilir...

EVDE KINA GECESİ

parti

"Dışarıda rahat edemeyiz evin konforu bir başka." diyorsanız bu önerimiz sizin için. Çok değil, birkaç yıl önce kına geceleri evlerde yapılırdı, siz de rahatlıkla organize olabilirsiniz. Hamburger veya pizza siparişi verin, birkaç atıştırmalık hazırlayın ve evi balonlarla süsleyin. Müzik listeniz de hazırsa eğlence başlasın...

TEKNEDE EĞLENCE

Deniz tutkusu olan tüm gelinlerin ilk tercihi teknede eğlenmektir. Son yıllarda oldukça moda olan tekneler organizasyonlar için birkaç saatliğine kiralanabiliyor. Mekan süsleme ve atıştırmalıklar için tekne kiralayacağınız firma ile görüşebilirsiniz. Eğlenceyi gündüz yapacaksanız denize atlayıp serinleyebilirsiniz. Mükemmel bir eğlence olacağından hiç kuşkumuz yok.

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