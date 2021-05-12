Duvak seçiminde nelere dikkat edilmeli? Kusursuz bir gelin olmak için bu önerilere dikkat!

Gelinlik seçimi kadar duvak seçimi de önemlidir. Günümüzde duvaklar sadece gelinliği tamamlayan bir aksesuar olmaktan çıkıp, en az gelinlik kadar iddialı olabiliyor. Peki hangi model gelinliğe nasıl bir duvak tercih edilmeli? Duvak seçimi gelinlik modeline uygun olarak yapılmalıdır. Düğünün yapılacağı mekana göre seçim yapmak yerinde bir karar olacaktır. Düğün mekanı büyük bir mekansa, tarihi bir yerse uzun duvaklar tercih edilebilir. Ancak kır düğünüyse ya da plajda yapılacak bir düğünse kısa duvak seçmek çok daha mantıklı olacaktır.

Gelin adayları son dönemde iki duvak seçeneğine daha sıcak bakmaktadır. Seremonide uzun duvak, sonrasında onu çıkartarak kısa duvak tercih edilir. Duvağın yanı sıra öne çıkan bir diğer trend ise, yüzü hafif örten duvaklar ve saç aksesuarlarıdır.

UZUN DUVAKLAR HANGİ GELİNLİKLER İÇİN UYGUNDUR?

Uzun duvaklar, prenses gelinlik modelleri ve deniz kızı gelinlik modelleri için fazlasıyla tercih ediliyor. Son yıllarda gelin adayları hem uzun duvak sonrasında da kısa duvak ve saç aksesuarları kullanmak isteyebiliyor.