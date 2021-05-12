Duvak seçiminde nelere dikkat edilmeli? Kusursuz bir gelin olmak için bu önerilere dikkat!

Gelinlik seçimi kadar duvak seçimi de önemlidir. Günümüzde duvaklar sadece gelinliği tamamlayan bir aksesuar olmaktan çıkıp, en az gelinlik kadar iddialı olabiliyor. Peki hangi model gelinliğe nasıl bir duvak tercih edilmeli? Duvak seçimi gelinlik modeline uygun olarak yapılmalıdır. Düğünün yapılacağı mekana göre seçim yapmak yerinde bir karar olacaktır. Düğün mekanı büyük bir mekansa, tarihi bir yerse uzun duvaklar tercih edilebilir. Ancak kır düğünüyse ya da plajda yapılacak bir düğünse kısa duvak seçmek çok daha mantıklı olacaktır.
Gelin adayları son dönemde iki duvak seçeneğine daha sıcak bakmaktadır. Seremonide uzun duvak, sonrasında onu çıkartarak kısa duvak tercih edilir. Duvağın yanı sıra öne çıkan bir diğer trend ise, yüzü hafif örten duvaklar ve saç aksesuarlarıdır.
Uzun duvaklar, prenses gelinlik modelleri ve deniz kızı gelinlik modelleri için fazlasıyla tercih ediliyor. Son yıllarda gelin adayları hem uzun duvak sonrasında da kısa duvak ve saç aksesuarları kullanmak isteyebiliyor.
Oteller, balo salonları, tarihi mekanlar için uzun duvaklar tercih edilebilir. Hem uzun duvak hem de kısa duvak kullanıldığında, seremoni sonrası uzun duvak çıkartılarak kısa duvakla geceye devam edilebilir. Uzun duvak daima daha gösterişli ve daha elegant bir hava oluşturur.
Kısa duvaklar daha çok sırt dekoltesinin ön planda olduğu gelinlikler için uygundur. Vintage tarzı kısa gelinliklerde ya da daha son moda trendlerin uygulandığı gelinliklerde de kullanıldığı görülmektedir. Düğün konsepti müzik ve dans ağırlıklı ise bu tür duvaklar kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Gelin adayları hem kısa duvak hem de uzun duvak kullanarak bu konudaki kafa karışıklığını giderebilirler.
Duvak seçiminde mutlaka gelinliğin malzemesiyle ve renkleriyle uygunluğa dikkat edilmelidir. Bunun yanı sıra gelinlik modelinin de nasıl olduğu önemlidir. Gelinlik çok süslü bir gelinlikse, daha sade ve ipek tül duvakların tercih edilmesi önerilir. Daha sade gelinlik modellerinde duvaklarda işleme ve aplikeler kullanılması çok şık bir görüntü yaratır. Son yıllarda puantiyeli veya ip şeritli duvaklar da fazla tercih edilmektedir.
Gelinin; tarzını yansıtan, saç şekline, gelinlik modeline ve konseptine uygun bir tercih yapması kusursuz bir görüntü oluşturacaktır.
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