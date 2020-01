Panik atak tedavisi mümkün mü? Panik bozukluk nasıl yenilir?

Bu gün çok yeni bir şey yaşadım. Kalbim ya da midem sanki olduğu yerde döndü. Çok garip birşeydi. Beynime kadar şimşekler çaktı. Sonrasında kalbim yine hızlandı. O kadar çok korktum ki anlatamam. Doktora bunu bir türlü açıklayamadım. Reflüymüş göya. Ne alaka, sanırım ya kalple ilgili bir şey yada midem de bir şey var benim. Her gün yeni bir şey geliyor artık başıma çok ama çok yoruldum. Doktor doktor gezmekten, derdimi anlatamamaktan, hastanelere yakın yaşamaktan, yapılan sayısını unuttuğum tetkiklerden o kadar bıktım ki. Bu kadar kısa zamanda ben nasıl bu hale gelebildim. Böyle yaşanmaz hayatım mahvoldu. Hemen her gece kalbimin çarpmasıyla uyanmaktan, geceleri hastaneye yetişebilmek için giysilerimle uyumaktan evdeki herkesi sürekli tedirgin etmekten çok yoruldum.

Psikoloğum internet yasağı getirdi bana ama kendime engel olamıyorum. Başıma gelen her şeyi internette araştırıyorum, sürekli ilaçların prospektüslerini okuyorum. Ama bunlar beni daha da endişelendiriyor, okuduğum her şey sanki bende var gibi hissediyorum deliricem az kaldı. Gördüğüm, duyduğum anlatılan her hikayeyi kendime uyarlıyorum. Bütün günüm kendimi dinlemekle ve korkmakla geçmeye başladı. Artık dayanamıyorum. İş hayatım sosyal hayatım aile hayatım her şeyim mahvoldu.