KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Pantolon ütülemek gözünüzü korkutmasın! Karşınızda jilet gibi pantolon ütüsünün püf noktaları...

Pantolon ütülemek gözünüzü korkutmasın! Karşınızda jilet gibi pantolon ütüsünün püf noktaları...

01.03.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ütü yapmak, çoğu kişi için sıkıcı ve zahmetli bir iş. Zor olmasının yanında vakit alması nedeniyle de çoğu insan ütü yapmaktan hoşlanmıyor. Bir de ütülenen kıyafet pantolonsa ve bu pantolonun kumaşı ütü tutmuyorsa çok daha problemli bir hal alıyor. Jilet gibi bir pantolon ütüsünü nasıl yapacağınıza dair pratik tavsiyelerle karşınızdayız. İşte detaylar!

Pantolon ütülemek gözünüzü korkutmasın! Karşınızda jilet gibi pantolon ütüsünün püf noktaları...

Özellikle çalışıyorsanız iş yerinde her daim şık olmak zorundasınız. Şıklık denince ilk akla gelen ise pantolon ütüsü oluyor. Jilet gibi ütülenmiş bir pantolon dikkatleri üzerinize toplayacağı gibi gün boyu kombininizle ışıldamanıza yardımcı olur. Peki, bunu nasıl yapacaksınız? Vereceğimiz altın değerinde tavsiyelerle ütü yapmak çok daha pratik hale gelecek!

ÜTÜ ÖNCESİ GEREKLİ HAZIRLIKLARI YAPIN

  • Jilet gibi pantolon ütülemenin ilk kuralı ütünün temiz olması. Ütü içerisinde kalan sararmış, pas tutmuş su ya da tortu ütünün hezimetle sonuçlanmasına sebep olur.

  • Ütü öncesi yapacağınız hazırlıklardan biri de pantolonu yıkayıp temizlemek. Kirli pantolon üzerine ütü yapılırsa uygulanan ısı lekenin sabitlenmesine neden olur.

  • Mutlaka ütü masası kullanın. Ütü masası, pratik şekilde ütü yapmanızı sağladığı gibi buharın pantolona işlemesine de destek olur.

  • Kaliteli ve buhar delikleri açık bir ütü tercih edin.

  • Pantolon seçerken ütü tutma özelliği yüksek, kaliteli kumaşa sahip pantolonları tercih edin.

ÜTÜ YAPARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKEN HUSUSLAR

  • Ütünün jilet gibi durmasında en önemli faktör buhar. Bu nedenle pantolon ütüleme işlemi için buhar kazanlı ya da pres ütüleri tercih edebilirsiniz.

  • Pantolonun ütü masasında doğru bir şekilde durmasını sağlayın. Pantolon çizgilerini güzelce ayarlamaya dikkat edin.

  • Ütü esnasında pantolona güç uygularken aynı zamanda buhar da verin.

  • Özellikle kumaş pantolonlarda ütü çizgilerine daha fazla güç uygulayın.

  • Kot ya da keten pantolonların ütülerken ütü çizgisi yapmamaya dikkat edin.

  • Kumaşın hassasiyetini ya da rengini göz önünde bulundurarak ütü esnasında ince bir bez kullanabilirsiniz. Alınacak bu basit tedbir pantolon kumaşının zarar görmesini engeller.

  • Ütüyü aynı noktada 3-4 saniyeden fazla bekletmeyin.

  • Ütü sonrasında pantolonu mutlaka askıya asın.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Süpürgelik temizliği böyle mi yapılıyormuş?" dedirtecek yöntemler!"Süpürgelik temizliği böyle mi yapılıyormuş?" dedirtecek yöntemler!
Burçları bugün neler bekliyor? Burçları bugün neler bekliyor?
İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif önerilerİlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

O hariç tüm çocuklarını paylaştı! Kızı Gülşen dikkat çekti

O hariç tüm çocuklarını paylaştı! Kızı Gülşen dikkat çekti

Sır gibi sakladığı sevgilisi güzelliğiyle nefes kesti!

Sır gibi sakladığı sevgilisi güzelliğiyle nefes kesti!

Deniz Çakır'ı görenler gözlerine inanamadı! Bu halini unutun

Deniz Çakır'ı görenler gözlerine inanamadı! Bu halini unutun

'Yağlarını aldırdı' iddiası sonrası fotoğraf

'Yağlarını aldırdı' iddiası sonrası fotoğraf

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Ayağa dar gelen, sıkan/vuran ayakkabıları genişletme yolları

Ayağa dar gelen, sıkan/vuran ayakkabıları genişletme yolları

İlginizi Çekebilir

Ceyda Düvenci'den kızı Melisa'yı paylaştı! "İyi ki beni seçtin"

Ceyda Düvenci'den kızı Melisa'yı paylaştı! "İyi ki beni seçtin"

En sık ölüme neden olan kanser türü!

En sık ölüme neden olan kanser türü!

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

280 bin TL masrafı unuttu! Evinin kirası olay

280 bin TL masrafı unuttu! Evinin kirası olay

Bildiklerinizi unutun! Uzmanı tek tek açıkladı

Bildiklerinizi unutun! Uzmanı tek tek açıkladı

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.