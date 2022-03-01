Pantolon ütülemek gözünüzü korkutmasın! Karşınızda jilet gibi pantolon ütüsünün püf noktaları...

Özellikle çalışıyorsanız iş yerinde her daim şık olmak zorundasınız. Şıklık denince ilk akla gelen ise pantolon ütüsü oluyor. Jilet gibi ütülenmiş bir pantolon dikkatleri üzerinize toplayacağı gibi gün boyu kombininizle ışıldamanıza yardımcı olur. Peki, bunu nasıl yapacaksınız? Vereceğimiz altın değerinde tavsiyelerle ütü yapmak çok daha pratik hale gelecek!

ÜTÜ ÖNCESİ GEREKLİ HAZIRLIKLARI YAPIN

Jilet gibi pantolon ütülemenin ilk kuralı ütünün temiz olması. Ütü içerisinde kalan sararmış, pas tutmuş su ya da tortu ütünün hezimetle sonuçlanmasına sebep olur.

Ütü öncesi yapacağınız hazırlıklardan biri de pantolonu yıkayıp temizlemek. Kirli pantolon üzerine ütü yapılırsa uygulanan ısı lekenin sabitlenmesine neden olur.

Mutlaka ütü masası kullanın. Ütü masası, pratik şekilde ütü yapmanızı sağladığı gibi buharın pantolona işlemesine de destek olur.

Kaliteli ve buhar delikleri açık bir ütü tercih edin.

Pantolon seçerken ütü tutma özelliği yüksek, kaliteli kumaşa sahip pantolonları tercih edin.

ÜTÜ YAPARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKEN HUSUSLAR

Ütünün jilet gibi durmasında en önemli faktör buhar. Bu nedenle pantolon ütüleme işlemi için buhar kazanlı ya da pres ütüleri tercih edebilirsiniz.

Pantolonun ütü masasında doğru bir şekilde durmasını sağlayın. Pantolon çizgilerini güzelce ayarlamaya dikkat edin.

Ütü esnasında pantolona güç uygularken aynı zamanda buhar da verin.

Özellikle kumaş pantolonlarda ütü çizgilerine daha fazla güç uygulayın.

Kot ya da keten pantolonların ütülerken ütü çizgisi yapmamaya dikkat edin.

Kumaşın hassasiyetini ya da rengini göz önünde bulundurarak ütü esnasında ince bir bez kullanabilirsiniz. Alınacak bu basit tedbir pantolon kumaşının zarar görmesini engeller.

Ütüyü aynı noktada 3-4 saniyeden fazla bekletmeyin.

Ütü sonrasında pantolonu mutlaka askıya asın.



