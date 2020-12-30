Pap smear testi nedir? Pap smear testi sonucunuz size ne söyler?

Kanser tedavisi için erken tanı oldukça önemlidir. Teşhis için kullanılan yöntemler ve tedavi teknikleri ise hastanın öğrenmesi gereken konulardır.Kadınlarda görülen rahim ağzı kanserinin teşhisi ve erken tanısı için kullanılan ve Dr. George Papnicolaou tarafından adlandırılan Pap Smear testi hakkında bilinmesi gerekenler ve Pap Smear testi ne zaman yapılmalı gibi merak edilen soruların yanıtları sayesinde farkındalık kazanabilirsiniz. Pap Smear Testi Ne İçin Yapılır? Pap Smear; serviks olarak adlandırılan rahim ağzının değerlendirilmesi ve erken tanı için kadınlara yapılan kanser tarama testinin adıdır. Kanser tedavilerinde erken tanı hayati öneme sahip olduğundan dolayı bu test sonucunda, erken evrede teşhis edilen hastalığın tedavi ihtimali daha yüksek olur. Erken evre teşhisi ve tedavi açısından avantaj sağlayan bu test, kadın sağlığı üzerinde yaşam kalitesini arttıran bir etkene sahiptir. Pap Smear nedir sorusunun cevaplanmasının ardından yazının devamında Pap Smear testinin yapılma amaçlarına yer verilmiştir. Pap Smear Testi’nin Yapılma Amacı Nedir? Kanserli olmayan bazı lezyonlar bilindiği üzere yıllar geçtikten sonra kansere dönüşebilirler. Rahim ağzında bulunan, kanser olmayan fakat ileride kansere dönüşebilecek lezyonlar bu tarama sayesinde tespit edilebilir. Kansere dönüşmeden tespit edilen lezyonlar tedavi edilebilir ve kansere dönüşmesinin önüne geçilebilir. Diğer yandan erken tanı testleriyle ilgili yanlış bilgilerden bir tanesi de testin kanser teşhisi için kullanılmasıdır. Oysa Pap Smear testi, rahim ağzında kansere sahip olmayan kişilerdeki potansiyel lezyonları saptar. Smear testi yapılmayan kadınlarda rahim ağzındaki lezyonlar farkedilmez ve farkedilmeyen bu lezyonlar yıllar sonra kanser hastalığına sebep olabilir. Bu yüzden düzenli aralıklarla Smear testinin tekrarlanması gerekir. Peki hangi sıklıkla Pap Smear testi yapılmalıdır?

Pap Smear Kaç Yılda Bir Yapılır? Lezyon tespiti için yapılan bu testi uzmanlar yaş gruplarına göre farklı aralıklarda yapılmasını tavsiye ederler. Ancak genel bir periyot belirtmek gerekirse 3 yılda bir Smear testini tekrarlatabilirsiniz. 3 yılda bir yapılan bu testler sayesinde rahim ağzında meydana gelen lezyonların tespiti için tedavi ve erken müdahale şansına sahip olursunuz. Sonuç olarak Pap Smear kaç yılda bir yapılır sorusunun cevabı 3 yılda birdir. Peki düzenli aralıklarla yapılan bu test hangi dönemlerde yapılması gerekir? Pap Smear Testi Ne Zaman Yapılmalı? İlk cinsel ilişkiden yaklaşık 3 yıl sonrasında yapılmaya başlanması uzmanlar tarafından tavsiye edilir. Bunun yanı sıra testin uygulanması için en faydalı dönem adet kanamasının bittiği dönem olarak belirtilir. Düzenli aralıklarla yapılması gereken bu taramanın yanı sıra kadınlar için tavsiye edilen kontrol şekli yılda bir jinekolog muayenesi şeklindedir. Sağlıklı olsalar dahi kadınların yaptıracağı düzenli jinekolog kontrolleri olası hastalıkları önlemek amacıyla oldukça faydalıdır. Pap Smear Testi Nasıl Yapılır? Düzenli bir şekilde yapılması tavsiye edilen bu taramanın uygulama şekliyle ilgi merak uyandırması oldukça doğaldır. Ancak kişilerin herhangi bir çekince göstermelerine gerek olmayan bu uygulama ağrısız ve acısız bir şekilde gerçekleşir. Jinekolojik muayene çatısı altında yapılan Smear testi; rahim ağzından alınan hücrelerin mikroskop altında incelenmesinden ibarettir. Bu testten önce kadınların dikkat etmesi gereken bazı kriterler mevcuttur. Smear testi öncesi dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

Testi yaptıracak kişinin en az 48 saat içerisinde herhangi bir cinsel birliktelik yaşamaması

Vajinal duş almaması

Genital bölgeyle ilgili ilaç kullanmaması gerekir. Test öncesi bu belirtilenlere dikkat edilmesi daha sağlıklı ve gerçekçi sonuçlar için oldukça önemlidir. Smear Testinin Değerlendirilmesi Nasıl Yapılır? Yeterli örneklemeler ile pap smear sonucu negatif ya da pozitif olarak tespit edilir. Endişelenmenize sebep olmaması açısından belirtmekte fayda var ki sonucunuz büyük bir ihtimalle normal olarak bildirilir. Bu normallik ise teste negatif şekilde belirtilir. Normal görünümlü servikse sahipseniz ve herhangi bir lezyonla karşılaşılmadıysa negatif bir sonucunuz olduğu anlamına gelir. Ancak yaptırdığınız testin sonucu negatif olsa dahi düzenli jinekolog muayenelerini ve Smear testlerini düzenli bir şekilde yaptırmaya devam etmelisiniz. Çünkü erken kanser teşhisinin yanı sıra bu test bazı enfeksiyonları da saptayabilir. Smear Testi İle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar Rahim ağzı bölgesinden hücre alınması şeklinde yapılmasına rağmen halk arasında bu testin yan etkisi olup olmadığı konusunda belirsiz tartışmalar yaşanır. Ağrısız ve acısız bir işlem olan Smear testi herhangi bir yan etkiye sahip değildir. Aksine ciddi sağlık problemlerinin önlenmesi için oldukça önemlidir.