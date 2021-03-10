HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Papa Francesco hatıra puluna Türkiye nasıl tepki verdi, IKBY hangi açıklamayı yaptı?

Papa Francesco hatıra puluna Türkiye nasıl tepki verdi, IKBY hangi açıklamayı yaptı?

10.03.2021 19:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Papa Francesco hatıra puluna Türkiye nasıl tepki verdi, IKBY hangi açıklamayı yaptı?

Dışişleri Bakanlığı, Papa ziyareti nedeniyle IKBY'nin hazırladığı hatıra pullarında Türkiye'deki "bazı illeri de içeren bir harita" olduğu gerekçesiyle açıklama istedi. IKBY ise paylaşılan tasarımların taslak halde olduğunu, hangisinin basılacağına henüz karar verilmediğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı, Papa Francesco'nun ziyareti nedeniyle Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından basılan hatıra pullarında Türkiye'deki "bazı illeri de içeren bir harita" olduğu gerekçesiyle açıklama istedi.

IKBY ise hatıra pulu için farklı tasarımların hazırlandığını belirterek, hangisinin basılacağına dair nihai kararın henüz verilmediğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Papa Fransuva'nın Irak'ı ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında ülkemizdeki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği bir pulun da yer aldığı görülmektedir" denildi.

Bakanlık açıklamasında, konuyla ilgili olarak IKBY'nin bazı yöneticileri "haddini bilmez" olarak nitelendirildi ve bu ziyaretin komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne yönelik "ham hayalleri açığa vurmak için" kullanmaya çalışıldığı suçlaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, "IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Papa Francesco, geçtiğimiz günlerde yaptığı tarihi nitelikte görülen Irak ziyareti kapsamında Erbil'e de gitti.

Burada kendisine ziyaret için basılması planlanan farklı tasarımlara sahip altı adet hatıra pulu tanıtıldı.

Türkiye'de, özellikle sosyal medyada, bu pullardan birinde Papa Francesco silüetinin arkasındaki görsel, IKBY ile Türkiye'nin güneydoğusu ve doğusunu da içine aldığı düşünülen bir haritanın çizimine benzetilerek tepki çekti.

https://twitter.com/omerrcelik/status/1369674095990890497

Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu pul tasarımını "paçavra" olarak nitelendirdi.

Çelik, "Bu tür paçavra haritaların Türkiye Cumhuriyeti'nin kudreti karşısında hiçbir hükmü yoktur" dedi.

IKBY'den açıklama: Pullar taslak tasarım

IKBY Ulaştırma Bakanı Ano Cewher Edbulmesih Ebdoke, Papa Francesco ile paylaşılanların henüz taslak halindeki pul tasarımları olduğunu ve bunlardan hangisinin kullanılacağına henüz karar verilmediğini söyledi.

Rudaw'da yer alan habere göre, Ebdoke, Papa'nın ziyareti kapsamında yapılan çalışmaları anayasaya uygun bir şekilde merkezi Irak hükümeti ile birlikte değerlendirdiklerini söyledi.

Ebdoke, ziyaret hazırlıkları için alınan kaynak kullanılarak farklı tasarımcı ve sanatçılardan taslak pullar hazırlamalarını istediklerini ancak henüz hangi pulun kullanılacağına dair kesin bir karar alınmadığını belirtti.

Ebdoke, hatıra pulu olarak seçilen tasarımda piyasaya sunulurken yazıların Kürtçe'nin yanı sıra Arapça, Süryanice ve Türkmence de yazılacağını ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüsün yan etkisi: 3 saat boyunca ereksiyon oldu! Koronavirüsün yan etkisi: 3 saat boyunca ereksiyon oldu!
Jeff Bezos'tan eski eşinin yeni eşi hakkında yorum!Jeff Bezos'tan eski eşinin yeni eşi hakkında yorum!
Nasıl doktor olunur? Özelde, sağlık ocağında, askerde doktor olmanın yoluNasıl doktor olunur? Özelde, sağlık ocağında, askerde doktor olmanın yolu

En Çok Okunan Haberler

Kenan Evren metrekaresini 35 liradan almıştı!

Kenan Evren metrekaresini 35 liradan almıştı!

Erdoğan: Damat kadar taş düşsün başınıza

Erdoğan: Damat kadar taş düşsün başınıza

Ekrem İmamoğlu'nun dikkat çeken Rasim Öztekin anısı...

Ekrem İmamoğlu'nun dikkat çeken Rasim Öztekin anısı...

Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir

9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir

Brezilya'da mutasyon etkisi: Can kaybında korkutan rekor!

Brezilya'da mutasyon etkisi: Can kaybında korkutan rekor!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Diğer Haberler

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

Korkutan açıklama: İngiltere mutasyonu yüzde 30 ila yüzde 100 arasında daha ölümcül

'İngiltere mutasyonu yüzde 30 ila yüzde 100 arasında daha ölümcül'

Jeff Bezos'tan eski eşinin yeni eşi hakkında yorum: Mükemmel biri!

Jeff Bezos'tan eski eşinin yeni eşi hakkında yorum!

Evcil hayvan sayısı arttı, İngiltere’de mama kalmadı!

Evcil hayvan sayısı arttı ülkede mama kalmadı!

Endonezya, Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e Biak Adası'nda üs kurmayı önerdi, yerli halk öfkeli

Elon Musk Endonezyalıları kızdırdı: Onu burada istemiyoruz!

ABD’den kritik araştırma: Pamuk maskeler Kovid-19'a karşı daha güvenli

Pamuk maskeler Kovid-19'a karşı daha güvenli

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.