Papa Francesco hatıra puluna Türkiye nasıl tepki verdi, IKBY hangi açıklamayı yaptı?

Dışişleri Bakanlığı, Papa Francesco'nun ziyareti nedeniyle Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından basılan hatıra pullarında Türkiye'deki "bazı illeri de içeren bir harita" olduğu gerekçesiyle açıklama istedi.

IKBY ise hatıra pulu için farklı tasarımların hazırlandığını belirterek, hangisinin basılacağına dair nihai kararın henüz verilmediğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Papa Fransuva'nın Irak'ı ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında ülkemizdeki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği bir pulun da yer aldığı görülmektedir" denildi.

Bakanlık açıklamasında, konuyla ilgili olarak IKBY'nin bazı yöneticileri "haddini bilmez" olarak nitelendirildi ve bu ziyaretin komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne yönelik "ham hayalleri açığa vurmak için" kullanmaya çalışıldığı suçlaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, "IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz" dedi.