Papa Franciscus Kuzey Makedonya'da

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Kuzey Makedonya'nın Doğu ile Batı arasında köprü, kültürel akımların ve bölgenin birçok özelliğinin birleştiği bir yer olduğunu söyledi.

Üsküp Uluslararası Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ve Başbakan Zoran Zaev öncülüğündeki heyet tarafından karşılanan Papa Franciscus, daha sonra Cumhurbaşkanlığı rezidansına geçerek burada İvanov ve Zaev ile ayrı ayrı görüştü.

Papa Franciscus, burada yaptığı konuşmada, ziyaretinin Kuzey Makedonya ile Vatikan arasındaki diplomatik ilişkilerin 25. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Ülkeniz, Doğu ile Batı arasında köprü, kültürel akımların ve bölgenin birçok özel özelliğinin birleştiği bir yeri teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya'nın çok etnikli ve çok dinli yapısına da değinen Papa Franciscus, farklı etnik yapıların karışımıyla barışçıl ve bir arada yaşamın sağlandığını ve hoşgörüyle daha iyi ilişkiler kurulduğunu söyledi.