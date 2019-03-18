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Papağan 'Paşa', Simav şivesiyle ilgi odağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 10:10 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, 'Paşa' isimli papağan, sahibinin yerel şivesini taklit etme yeteneği sayesinde ilgi odağı oldu. 'Paşa', iş yerine giren müşterileri, "Hoş geldiniz bakam.

Papağan 'Paşa', Simav şivesiyle ilgi odağı oldu

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, 'Paşa' isimli papağan, sahibinin yerel şivesini taklit etme yeteneği sayesinde ilgi odağı oldu. 'Paşa', iş yerine giren müşterileri, "Hoş geldiniz bakam. Napyonuz. Ne var yok. Çoktan beri gelmiyonuz ya" diyerek karşılıyor.
Elektrik malzemeleri satışı yapan Uğur Karagöz, 5 yıl önce yavru olarak satın aldığı papağanın taklit yeteneğini giderek geliştirdiğini ve bugün 70 kelimeye kadar çıkarmayı başardığını söyledi. Simavlıların bir kısmının yerel şive ile konuştuğuna dikkat çeken Karagöz, "Papağanım Paşa, iş yerimize gerek alışveriş için gelen müşterilerimiz ile gerekse bizi ziyarete gelen eş ve dostlarımızla yaptığımız konuşmaları dikkatle dinliyor. Dükkanda kafes dışında serbest dolaşıyor. Onlar gittikten sonra aramızda geçen konuşmaları kafesine geçerek Simav şivesi ile taklit etmeye başlıyor. Paşa 'Babacım. Seni çok sevyon. Naptın bakam. Ne var yok. İşleniz nasıl? Çay yok mu? Çay içmeye geldim. Latif nap yo" gibi 70'e yakın kelimeyi Simav şivesi ile konuşuyor. Paşa'nın Simav şivesi ile konuşması vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Paşa aynı zamanda siyasetin yanı sıra futbol ile de ilgileniyor. Durup dururken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın adını tekrarlıyor. Sıkı bir Galatasaray taraftarı olduğu için de çoğu zaman 'Cim Bom Şampiyon' diyerek, tezahüratta bulunuyor. Paşa'nın bu zengin taklit yeteneği sayesinde iş yerimiz müşteriden çok meraklılarla dolup taşıyor" dedi. Paşa'yı çok sevdiğini ifade eden Karagöz, "Papağanım Paşa çok hassas bir kuş. Bazen bizden önce gelen müşterilerimize "Hoş geldiniz bakam. Napyonuz. Ne var yok. Çoktan beri gelmiyonuz ya" gibi sözlerle karşılayarak kendisini sevdirmeyi başarıyor" dedi.
'Paşa'nın çayı çok sevdiğini ifade eden Karagöz, "Paşa çay içmeyi çok seviyor. Çayını kaşıkla ben içiriyorum. Ayrıca onu Antep fıstığı ve ay çekirdeği ile besliyorum. Geceleri iş yerimi kapatmadan önce Paşa ile dükkan içerisinde kısa bir gezintiye çıkıyoruz. Benden başkasına gitmiyor. Müşterilerim de Paşa'yı çok seviyorlar. Paşa'nın ünü Simav dışına taştı. Onu görmek ve tanışmak için Simav dışından gelenler bile oluyor" diye konuştu.

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Papağan 'Paşa', Simav şivesiyle ilgi odağı olduPapağan 'Paşa', Simav şivesiyle ilgi odağı olduPapağan 'Paşa', Simav şivesiyle ilgi odağı olduPapağan 'Paşa', Simav şivesiyle ilgi odağı oldu

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