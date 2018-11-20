HABER

Papua Yeni Gine'de emniyet güçlerinden parlamentoya baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 15:47 | Son Güncelleme

APEC Zirvesi'nde güvenliği sağlamakla görevli emniyet güçleri, kendilerine yapılacak ödeme konusundaki anlaşmazlık gerekçesiyle parlamentoya baskın düzenledi

PORT MORESBY (AA) - Papua Yeni Gine'de hafta sonu düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin ardından zirvede güvenliği sağlamakla görevli emniyet güçleri kendilerine ödeme yapılmadığı gerekçesiyle parlamentoya baskın düzenledi.

Muhalefet milletvekili Bryan Kramer, APEC Zirvesi'nde emniyeti sağlamaları için kendilerine vaat edilen ödemenin yapılmadığı gerekçesiyle parlamentoya girmeye çalışan emniyet güçleri ile parlamento güvenlik görevlileri arasında arbede çıktığını belirtti.

Kramer, arbedede silah kullanan ya da ciddi şekilde yaralanan kimseyi görmediğini ancak binada yer yer kan izleri olduğunu söyledi.

Parlamentonun güvenlik kontrol noktasının ve parmak izi okuma sistemi olan kapılarının kullanılamaz hale geldiği bilgisini veren Kramer'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda, parlamentoda kırılan camlar ve parçalanan mobilyalar görülüyor.

Kramer, ödemelerin bir an önce yapılmasını talep eden güvenlik güçlerinin 30 dakika süren baskını boyunca muhalefetten meslektaşlarıyla parlamento binasında bir toplantı odasında kaldıklarını kaydetti.

Baskının ardından görev başındaki polislerin parlamento binasında asayişi sağladığı ve çevre caddelerde devriye gezdiği ifade edildi.

Diğer yandan, Papua Yeni Gine APEC yetkisi Chris Hawkins, zirvenin bitişinin ardından ödemelere başlandığını, tüm ödemelerin yapılmasının normalde bir hafta aldığını belirtti.

- APEC öncesi harcamalara tepki

Başkent Port Moresby'de 17-18 Kasım tarihlerinde yapılan, birçok dünya liderinin katıldığı APEC Zirvesi için örgütün en yoksul ülkesi Papua Yeni Gine'ye getirilen lüks araç ve gemiler tartışmaya yol açmıştı.

Papua Yeni Gine hükümetinin zirve için her biri yaklaşık 100 bin dolardan 40 Maserati ve 3 Bentley marka lüks araç getirmesi ülkede öfkeyle karşılanmıştı.

Hükümet yetkilileri ise araçların APEC Zirvesi'ne katılacak liderler tarafından kullanılacağını ve daha sonra "zarar etmeden" satılacağını belirtmişti.

- Zirve sonuç bildirisi olmadan sona erdi

APEC Zirvesi'nin sonunda ABD ve Çin arasındaki anlaşmazlık nedeniyle liderler sonuç bildirisi üzerinde uzlaşmaya varamamıştı.

Papua Yeni Gine Başbakanı Peter O'Neill, APEC Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, bazı anlaşmazlıklar nedeniyle sonuç bildirisinin yayımlanamadığını belirterek, bütün dünyanın küresel güçler ABD ve Çin arasındaki gerilim nedeniyle endişeli olduğunu ifade etmişti.

Pasifik ülkeleri arasında son 29 yılda ilk kez bir zirvede deklarasyon yayımlanmadığı kaydedilmişti.

PARTNERApple'a büyük şok... iPhone gelişmesi can sıktı!Apple'a büyük şok... iPhone gelişmesi can sıktı!
Antalya'da kasım güneşinde denize girdilerAntalya'da kasım güneşinde denize girdiler
Antalya'da balon balığını yiyen kişi zehirlenerek yoğun bakıma kaldırıldıAntalya'da balon balığını yiyen kişi zehirlenerek yoğun bakıma kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi Papua Yeni Gine

En Çok Okunan Haberler

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Benzin ve motorine indirim!

Benzin ve motorine indirim!

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

İlginizi Çekebilir

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

TSK, Afrin'de operasyon başlattı

TSK, Afrin'de operasyon başlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 yaşındaki Yazen bebeğin çamaşır sepetindeki korkunç ölümü!

1 yaşındaki Yazen bebeğin çamaşır sepetindeki korkunç ölümü!

Antalya'da balon balığını yiyen kişi zehirlenerek yoğun bakıma kaldırıldı

Antalya'da balon balığını yiyen kişi zehirlenerek yoğun bakıma kaldırıldı

Erzurum'daki doğalgaz patlamasında korkunç görüntüler

Erzurum'daki doğalgaz patlamasında korkunç görüntüler

Ünlü isimler tarafından tanıtılan 'Teff Tohumlu Çay'ın içinden zehir çıktı!

Ünlü isimler tarafından tanıtılan 'Teff Tohumlu Çay'ın içinden zehir çıktı!

Emine Erdoğan'ı canlandıran Özlem Balcı AK Parti'den adaylığını açıkladı

Emine Erdoğan'ı canlandıran Özlem Balcı AK Parti'den adaylığını açıkladı

2 ay sonra pilot olacaktı! Merve Altun'un hikayesi yürek burktu

2 ay sonra pilot olacaktı! Merve Altun'un hikayesi yürek burktu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.