Para biriktirmek için yapmanız gereken şeyler

Para biriktirmenin ne kadar kolay olduğunu anladığınız zaman emin olun ki her şey çok güzel olacak! Yalnızca para biriktirmenin kolay yollarını öğrenmeniz ve biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Başlamadan önce her şey zordur! Bu yüzden ilk adımı hemen atmak yararınıza olacak. İşte para biriktirmek istiyorsanız işinize yarayacak birkaç ipucu...
Kolay bir şekilde para biriktirmenin en kolay yolu hayallerinizin farkında olmanız ve daha çok paranız olması durumunda yapmak istediklerinizi bilmeniz. Arzuladığınız hayallerinizden vazgeçme düşüncesi bütçenizin dışına çıkmadan harcama yapmanızı sağlayarak sizi daha çok motive eder. Kurduğunuz hayallere ulaşmak için hedefler koyarak işinizi kolaylaştırabilirsiniz.
Para biriktirmeye başlamak için atmanız gereken ilk adımlardan birisinin kesinlikle borçlarınızdan kurtulmak olduğunu bilmelisiniz. Bir yandan para biriktirmek bir yandan borçları ödemek büyük motivasyon kaybı oluşturur. Borcunuz olmadan çok daha kolay para biriktirebilirsiniz.
Alışveriş dürtüsü hepimizin içinde yatıyor. Bu yüzden farkında olmadan yaptığınız gereksiz harcamalardan kaçınmak için bir şey satın almadan önce iyice düşünmelisiniz. İhtiyacınız olmadığında mağazalara ve marketlere gitmekten kaçınmalısınız. Eğer ihtiyacınız yoksa, ne kadar indirimli olursa olsun, indirime girmiş ürünlerden uzak durmaya çalışın.
Bu gibi durumlarda düşünmek için kendinize zaman vererek ihtiyacınız olan eşyaları belirleyebilirsiniz. Böylelikle giderlerinizi azaltarak hedeflediğiniz parayı biriktirebilecek ve hayallerinize daha hızlı bir şekilde ulaşabileceksiniz.
Kulağa çok çocukça gelse de; şeffaf bir kumbara, birikim yapmanın zor olduğunu düşündüğünüz zamanlarda sizi inanılmaz derecede motive eder. İçerisine attığınız her parayı görmek sizi daha çok birikim yapmaya teşvik edecek. İşinizi daha da kolaylaştırmak için kumbaranın yanına sizi motive edecek olan hayalinizin fotoğrafını koymalısınız. Tam karşınızda duran hayalinize yaklaşmak için kumbaraya para koymaya asla kayıtsız kalamayacaksınız. Birikim yapmak için 21 gün pes etmemelisiniz. Beyniniz 21 günde kendine format atıp alışkanlıklarınızı yeniden programlayarak birikim alışkanlığını kazanmanızı sağlayacak.
Tasarruf yaparak kazandığınız paranın size yetmesini ve artmasını sağlayabilirsiniz. Hem çevre hem de birikimleriniz için elektronik aletleri, ışıkları ve suyu daha tasarruflu kullanarak uzun vadede büyük rakamlara ulaşarak istediğinizden fazlasını da biriktirebilirsiniz. Tasarruf yaparken aboneliklerinizi de gözden geçirebilirsiniz. Durmadan üye olduğunuz ücretli platformlardan daha az kullandıklarınızın aboneliklerini iptal edebilirsiniz. Ancak sizi strese sokabilecek ve motivasyonunuzu azaltacak tasarruflardan kaçınmalısınız.
Okuyucu Yorumları 0 yorum