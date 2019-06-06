Para harcamadan da cildinizi koruyabilirsiniz! Aloe vera sürün, tıraş bıçağını bırakın

Danışman dermatolog ve British Skin Foundation sözcüsü Dr Anton Alexandroff, “Cildimiz kendi kendine harika şeyler yapıyor ve ona bakmak çok önemli. Cildimiz sıcaklığımızı düzenlememize yardımcı olur ve bizi enfeksiyonlara karşı korur. Cilt yenilenmek için olağanüstü bir yeteneğe sahip, ancak düzgün bakmazsanız kolayca zarar görebilir” diyor.

İşte bu yaz cildinize nasıl sağlıklı bir ışıltı kazandıracağınızla ilgili en iyi ipuçlarımızı paylaşıyoruz:

TIRAŞ BIÇAĞINI BIRAKIN



Yaz ayı geldiği zaman kadınların en büyük mücadelesi tüyleri ile olabilir. Ancak güneş ışığını gördüğünüz zaman tıraş bıçaklarına ve tıraş makinesine uzanmayın. Çünkü bu işlemler cildinizde tahrişe neden olabilir.

Ağda, başka bir epilasyon seçeneğidir, ancak Dr Alexandroff, tüy köklerinin dipten yırtılmasının, tüy köklerinin iltihaplandığı yaygın bir cilt rahatsızlığı olan folikülite yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Dr Alexandroff, bu konuda lazeri öneriyor ve cilde zarar vermediği için tıraş bıçağı kullanmaktan çok daha iyi bir yöntem olduğunu kaydediyor.