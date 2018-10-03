Paraları çaldığı iddia edilen kişi eski akrabası çıktı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, pazarcılık yapan bir kadının kamyonetinden 51 bin 300 lirasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin, mağdurun eski eşinin kardeşi olduğu belirlendi.

İlçede pazarcılık yapan Sezer Bozdemir (33), içerisindeki çantada 51 bin 300 lira bulunan 09 UH 187 plakalı kamyonetini İstiklal Mahallesi Hal Caddesi'ne park etti. Araçtan uzaklaştığı sırada vatandaşların bağırma sesleri üzerine geri dönen Bozdemir, kamyonetinin camının kırıldığını ve parasının çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

Olay yerinde görgü tanıklarının bilgisine başvuran polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından da yararlanarak şüphelinin M.B. (28) olduğunu belirledi. M.B. ikametinde gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada çalındığı iddia edilen paralar ele geçirildi.

Emniyete götürülen zanlının, mağdurun eski eşinin kardeşi olduğu öğrenildi.

