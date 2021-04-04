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  4. Paraşütte cinsel ilişkiye giren çiftin sonu hastanede bitti

Paraşütte cinsel ilişkiye giren çiftin sonu hastanede bitti

04.04.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk hayatını renklendirmek için farklı yollar deneyen İngiliz çift, neredeyse canından oluyordu. Paraşütle atlarken cinsel ilişki yaşamaya karar veren ikilinin, paraşütleri birbirine dolanınca gerçekleştirmek istedikleri fantezileri hastanede bitti.

Paraşütte cinsel ilişkiye giren çiftin sonu hastanede bitti

Havadayken cinsel ilişkiye girmeye çalışan çift birbirine dolandı, William'ın paraşütü bir süre açılmadı. Havada bir mücadele içine giren adam sonunda aşağı indiğinde burnundan kanlar akmaya başladı ve derin bir ağrıyla baş başa kaldı.

Çekilen röntgen sonucunda burnunun kırıldığını fark eden William, 'Ben bir adrenalin bağımlısıyım eşim Leslie de öyle. Cinsel hayatımız gördüğünüz gibi oldukça hareketli. İlginç şeyler denemeyi seviyoruz. Burnumun nasıl kırıldığını bilmiyorum ama bu adrenalin çok iyiydi' diye konuşuyor.

'ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNDÜM'

Leslie ise, "Onu yerde gördüğümde, ilk önce öldüğünü düşündüm. Kanamasını durdurmak için burnuna birkaç tampon koyduk ve hemen hastaneye koştuk. Bunu bir burun kırığı ile atlattığımıza seviniyorum. Daha da kötü olabilirdi. Cinsel ilişki konusunda çok ama çok aktifim. Cinsel ilişkiye girmenin birçok farklı yolunu buluyorum" şeklinde konuşuyor.

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