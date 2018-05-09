Parıltılı vajina ve göğüslerden sonra şimdi de bu moda oldu

Parıltılı makyaj eğilimi yaz mevsiminin en yeni trendi olarak biliniyor. Peki bu tuhaf güzellik modasını denemek için yeterince cesur musunuz?

Moda akımına uyan bazı kadınlar, iç çamaşırları üzerinden kalçalarını değerli taşlarla süslüyor ya da iç çamaşırı giymeden popolarının tamamını mücevherle kaplatıyorlar.

200 binden fazla takipçisi olan Go Get Glitter adındaki instagram hesabında fotoğraflarını paylaşan kadınlar, ne kadar cesur oldukları göstermek için birbirleriyle yarışıyorlar.

Go Get Glitter'ın makyaj sanatçısı ve kurucusu Sophia Levy, ''yaratıcı olduğumuz, özgür olduğumuz ve içinde bulunduğumuz cildi sevdiğimiz için yaza parlayarak girmemizde bir sakınca görmüyorum'' diye konuşuyor.

İşte Instagram'da paylaşılan bazı fotoğraflar...