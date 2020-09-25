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Paris'te bıçaklı saldırı: 4 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2020 13:51 | Son Güncelleme

Fransa'nın başkenti Paris'te iki kişi olduğu belirtilen saldırganlar 4 kişiyi bıçaklayıp kaçtı. Daha önce silahlı saldırıya uğrayan Charlie Hebdo karikatür dergisinin bulunduğu eski binasının etrafına güvenlik kordonu oluşturuldu.

Paris'te bıçaklı saldırı: 4 yaralı

Dergi geçtiğimiz günlerde yayımladığı kapağında Hz. Muhammed'e ilişkin bir karikatüre bir kez daha yer vermişti.

Hakaret içerikli benzer bir karikatür 2015 yılında yine Charlie Hebdo tarafından yayımlanmıştı. Bunun üzerine Paris'te 7 ve 9 Ocak 2015'te Charlie Hebdo dergisine ve bir Yahudi marketine düzenlenen saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırganlar polisin operasyonuyla öldürülürken, saldırıları terör örgütü el-Kaide üstlenmişti. Saldırılarla ilgili başlayan davada 14 kişi yargılanıyor.

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