’Park Et Devam Et’ Otoparkları trafiğe çözüm oluyor

Yılda 3.5 milyon kişinin kullandığı ’Park Et Devam Et’ otoparklarıyla her gün 100 kilometrelik araç konvoyu trafikten çekiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde devam eden ulaşım yatırımları ve otopark projeleri hızla devam ediyor. İBB yaptığı modern ve teknolojik otoparkları işletilmek üzere İSPARK’a devrediyor. İSPARK kaliteli ve güvenli otoparkçılık hizmeti verirken, sürücülerin toplu taşım araçları ile yolculuk yapmalarını sağlamak için “Park Et Devam Et” otoparklarını da yaygınlaştırıyor.

Trafiğin yoğun olduğu kent merkezlerinde, metro, metrobüs, marmaray, vapur ve diğer ulaşım araçlarına yakın noktalarda bulunan “Park Et Devam Et” otoparklarına yılda 3.5 milyon kişi aracını park ediyor. Sürücüler araçlarını otoparklara bırakarak yürüme mesafesinde olan ulaşım araçlarına binerek trafik stresine girmeden kısa zamanda gidecekleri noktaya ulaşabiliyor. İSPARK, sürücüleri bu otoparklara yönlendirerek gidecekleri mesafeye kısa zamanda ulaşmalarını teşvik ediyor.

Günde 100, yılda 35 bin kilometre araç çekiliyor

Ulaşımda alternatif sistemleri İstanbulların hizmetine sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İSPARK vasıtasıyla hayata geçirdiği bu uygulama ile günde yaklaşık 100 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu trafikten çekiliyor. Bu rakam bir yılda bu otoparkları kullanan sürücüler dikkate alındığında yaklaşık 35 bin kilometre uzunluğunda araç kuyruğunun oluşmasının da önüne geçildiğini gösteriyor. Otoparklara araçlarını bırakan 3,5 milyon sürücü trafiğe girmeyerek yoğunluk oluşturmuyor, yolculuklarına toplu taşıma araçları ile devam ediyor.

Kent genelinde araçlarını rahat bir şekilde ’Park Et Devam Et’ otoparklarına bırakan sürücüler trafik yoğunluğuna girmeden yollarına metro, metrobüs, marmaray, deniz taşıtı ve toplu taşıma araçlarını kullanarak devam ediyor. Kadıköy Ayrılıkçeşme otoparkına aracını bırakan sürücü Marmaray’ı kullanarak Yenikapı’ya buradan aktarma yaparak Aksaray metrosu ile havaalanına aynı zamanda da metrobüs ile Beylikdüzü’ne trafik stresi yaşamadan kısa zamanda ulaşabiliyor.