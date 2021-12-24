HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Park Geun-hye: Güney Kore'nin eski devlet başkanı affedildi

Park Geun-hye: Güney Kore'nin eski devlet başkanı affedildi

24.12.2021 05:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, geniş çaplı bir yolsuzluk skandalı nedeniyle 22 yıl hapis yatmakta olan eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'yi affetti.

Park Geun-hye: Güney Kore'nin eski devlet başkanı affedildi

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, geniş çaplı bir yolsuzluk skandalı nedeniyle 22 yıl hapis yatmakta olan eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'yi affetti.

69 yaşındaki eski devlet başkanı, bir önceki yıl görevden alınmasının ardından 2018 yılında görevi kötüye kullanmaktan ve baskı kurmaktan suçlu bulunmuştu.

Park Geun-hye, Güney Kore'de demokratik yollarla seçildikten sonra görevden alınan ilk lider olmuştu.

4 yıldır hapiste olan Park, kronik omuz ve bel ağrısı nedeniyle bu yıl üç kez hastaneye kaldırıldı.

Yerel basın kuruluşu Yonhap, Moon'un yeni yıl için çıkardığı özel aftan yararlananlar arasında yer alan Park'ın, kısmen sağlık durumunun kötü olması nedeniyle af listesine alındığını söyledi.

Duyuru, Devlet Başkanı Moon Jae-in'in daha önce af teklifini reddetmesi nedeniyle sürpriz oldu.

2018'de Park, çoğu rüşvet ve baskı kurmayla ilgili olan 18 suçtan 16'sından suçlu bulundu.

Skandalların temelinde dönemin Devlet Başkanı Park ve yakın arkadaşı Choi Soon-sil yatıyordu.

Mahkeme Park'ı Choi ile birlikte aralarında elektronik devi Samsung'un da bulunduğu bazı şirketleri Choi'nin kontrolündeki vakıflara milyonlarca dolar bağış yapmaya zorlamaktan suçlu bulmuştu.

Park ayrıca, uzun süredir arkadaşı olan Choi'ye gizli devlet başkanlığı belgelerini sızdırmaktan da suçlu bulundu.

Eski devlet başkanı bu iddiaları inkar etti.

Park başlangıçta toplam 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 20 milyar won (16,8 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı, ancak daha sonra yüksek mahkeme para ve hapis cezalarını azalttı.

Güney Kore'de siyasetin en üst kademeleri ile holdinglerin başkanları arasındaki şaibeli bağlantıları ortaya çıkaran olay, ülkede çok sayıda kitlesel protestoya yol açmıştı. Göstericiler, Park'ın istifa etmesi çağrısında da bulunmuştu.

BBC'nin Seul Muhabiri Laura Bicker, davanın Park'tan sonra yüksek makamlardaki yolsuzluğun kökünü kazıma vaadiyle kampanya yürüten liberal Moon Jae-In'in iktidara gelmesinin de yolunu açtığını söylüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Başkasıyla otele girdi" dediği dini nikahlı eşine saldırdı"Başkasıyla otele girdi" dediği dini nikahlı eşine saldırdı
PARTNER"Onun adını bile anmayalım""Onun adını bile anmayalım"
Tutuklandı! Yaptırdığı aşı sayısı dudak uçuklattıTutuklandı! Yaptırdığı aşı sayısı dudak uçuklattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki 2 çocuk babası evli iş adamıyla görüntülendi!

Aleyna Tilki 2 çocuk babası evli iş adamıyla görüntülendi!

Kemal Sunal'ın partneri yıllara meydan okuyor! Hâla çok güzel

Kemal Sunal'ın partneri yıllara meydan okuyor! Hâla çok güzel

Eşinin yarı çıplak pozlarını paylaştı!

Eşinin yarı çıplak pozlarını paylaştı!

33 yıl sonra kavuştular! "Beni sağlam bıraktın kör buldun anne"

33 yıl sonra kavuştular! "Beni sağlam bıraktın kör buldun anne"

Verimli bir gün olabilir

Verimli bir gün olabilir

Elimizin altında mucize saklıyormuşuz

Elimizin altında mucize saklıyormuşuz

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Bakan Koca duyurdu! Yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayı verildi

Bakan Koca duyurdu! Yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayı verildi

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir atılımın içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir atılımın içindeyiz

Bu haber herkesi ilgilendiriyor! "Dalga değil tsunami geliyor"

Bu haber herkesi ilgilendiriyor! "Dalga değil tsunami geliyor"

Otomobilde kur indirimi! İşte model model fiyatlar...

Otomobilde kur indirimi! İşte model model fiyatlar...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.