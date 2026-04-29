Parkelerin günlerce toz tutmasını engelliyor! Suya sadece 1 kaşık ekleyin..

Ev temizliği ne kadar iyi yapılırsa yapılsın, parkelerde biriken toz kısa sürede geri geliyor. Özellikle açık renk zeminlerde bu durum daha da belirgin hale gelirken, uzmanlar basit bir yöntemle bu sorunun önüne geçilebileceğini söylüyor.

Gökçen Kökden

Temizlik suyuna eklenecek tek bir doğal malzeme, parkelerin hem daha geç tozlanmasını sağlıyor hem de uzun süre parlak kalmasına yardımcı oluyor.

SIRRI BASİT: YUMUŞATICI ETKİSİ

Bir kova suya sadece 1 yemek kaşığı çamaşır yumuşatıcısı eklemek, yüzeyde ince bir tabaka oluşturarak tozun zemine yapışmasını zorlaştırıyor. Aynı zamanda statik elektriği azaltan bu yöntem, tozun havadan gelip yüzeye tutunmasını da engelliyor. Bu sayede parkeler sadece temizlenmekle kalmıyor, günlerce daha az toz tutuyor.

NASIL UYGULANIR?

Bir kova ılık suyun içine 1 yemek kaşığı yumuşatıcı ekleyin. Karışımı iyice karıştırın.
Nemli (çok ıslak olmayan) bir mop ile zemini silin. Silme işleminin ardından durulama yapmanıza gerek yok. Parkeleriniz hem mis gibi kokacak hem de pırıl pırıl parlayarak günlerce tozsuz kalacak. Bu yöntem özellikle laminat ve parke zeminlerde etkili sonuç veriyor.

PARLAKLIK DA SAĞLIYOR

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Kredi Tutarı

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Kredi Tutarı

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Kredi Tutarı

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Kredi Tutarı

100.000 TL

Detayları gör

Yumuşatıcı sadece tozu geciktirmekle kalmıyor, parkelerin daha canlı ve parlak görünmesine de katkı sağlıyor. Üstelik ortama hafif bir koku bırakarak ferah bir etki yaratıyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Her ne kadar pratik bir yöntem olsa da fazla miktarda kullanmak yüzeyde kayganlık yaratabili. Çok sık uygulanması önerilmez. Doğal ahşap yüzeylerde dikkatli kullanılmalıdır. Basit ama etkili bu yöntem sayesinde parkelerinizi her gün silmek zorunda kalmadan daha uzun süre temiz tutabilirsiniz. Özellikle hızlı tozlanan evlerde bu küçük ipucu büyük kolaylık sağlıyor.

