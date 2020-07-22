Parkinson belirtilerine dikkat! Yüz ifadesinde azalma varsa...

Dünya Nöroloji Federasyonu tarafından 22 Temmuz Dünya Beyin Günü kapsamında bu yıl Parkinson hastalığı tema olarak belirlendi.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, hareketi etkileyen ilerleyici bir beyin hastalığı olan Parkinson hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ŞİKAYETLER TEK TARAFLI OLUYOR

Parkinson hastalığında şikâyetlerin titreme veya katılık/sertlik olarak çoğu zaman tek taraflı olarak başladığını, ilerledikçe diğer tarafa da geçtiğini kaydeden Dr. Celal Şalçini, “Ayrıca erken dönemde yüz ifadesinde azalma izlenebilir, konuşma geveler tarzda olabilir. Yürürken el sallamama başlayabilir” dedi.

YAZI KÜÇÜLÜYORSA DİKKAT!

Bu şikâyetlerin kişiden kişiye değişiklik gösterdiğini vurgulayan Dr. Celal Şalçini, “İlk başta şikâyetler çok silik olabilir ve zor fark edilir. Şikâyetler başlıca titreme, hareketlerde yavaşlama (bradikinezi), kaslarda katılık (rijidite), dengesizlik ve duruş bozukluğu, otomatik hareketlerde kaybolma, konuşma değişikliği, yazı yazmada küçülme olabilir. Bu bulgulardan herhangi biri var ise mutlaka doktora başvurulması gerekmektedir” uyarısında bulundu.