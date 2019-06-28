HABER

Parkta elektrik akımına kapılan çocuğun ölümüne ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 11:27 | Son Güncelleme

Çekmeköy'de parkta oynarken trafodaki elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 8 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin 2 belediye çalışanı hakkında, "taksirle ölüme neden olma" suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de parkta oynarken trafodaki elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 8 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin 2 belediye çalışanı hakkında, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan altışar yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 29 Ekim 2018'de Çekmeköy Nişantepe Parkı'nda arkadaşlarıyla oyun oynayan 8 yaşındaki Kadir Açık'ın, parktaki elektrik panosuna girmeye çalıştığı esnada akıma kapıldığı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği anlatıldı.

Çocuğun ölümüne sebep olan elektrik panosunun bakım, onarım ve güvenliğinden Çekmeköy Belediyesinin sorumlu olduğu belirtilen iddianamede, belediye görevlileri hakkında soruşturma izni verilmesine ilişkin Çekmeköy Kaymakamlığına yazı yazıldığı hatırlatıldı.

Kaymakamlığın 18 Ocak'ta Çekmeköy Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürü Muhammet Bahadır Altuğ, Yapım-Onarım Teknik Sorumlusu Miraç Çağrı Yegen ve diğer belediye çalışanları hakkında "soruşturma izni verilmemesine" ilişkin karar verdiği aktarılan iddianamede, "Kararda, olaydan 3 gün önce belediye görevlilerince parkta denetim yapıldığı, pano ile ilgili herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı, bu tarihten sonra pano üzerinde faili meçhul kişilerce hasar meydana getirildiği, bu nedenle belediye görevlilerinin olayda kusurlarının bulunmadığı belirtilmiştir." denildi.

İddianamede, kaymakamlıktan izin çıkmaması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve çocuğun babasınca İstanbul Bölge İdare Mahkemesine itirazda bulunulduğu, idare mahkemesinin itirazı değerlendirerek soruşturma izni verdiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında ölen çocuğu pano içerisinde gören iki tanığın ifadelerine yer verilen iddianamede, tanıkların, panonun bir kapağının yaklaşık 5 aydır olmadığı, diğer kapağının yamulmuş vaziyette açıkta durduğunu beyan ettikleri aktarıldı.

Tanıkların beyanları ve belediye çalışanlarınca düzenlenen tutanak içeriğinin çelişkili olduğu vurgulanan iddianamede, soruşturma kapsamında, elektrik mühendisi ve iş güvenliği uzmanı bilirkişi tarafından dosyaya sunulan raporda, belediye çalışanlarında herhangi bir kusur olmadığı yönünde tespitte bulunduğu ifade edildi.

İddianamede, dosyanın gönderildiği diğer iki kişilik bilirkişi heyetince hazırlanan raporda ise Çekmeköy Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürü Muhammet Bahadır Altuğ ve Yapım-Onarım Teknik Sorumlusu Miraç Çağrı Yegen'in kusurlu oldukları vurgulandı.

- "Elektrik panosunun günlük kontrolleri yapılmamış"

İddianamede, park içerisinde muhtelif yerlerde çocukların rahatlıkla panoya yaklaşmasına ya da içerisine girmesine engel olabilecek güvenlik sistemi tedbirlerinin alınmadığı belirtilerek, elektrik panosunun başlı başına parkın içerisinde bulunmaması, park dışında muhafaza altına alınması gerektiği kaydedildi. İddianamede, panonun günlük kontrollerinin yapılmadığının anlaşıldığı belirtildi.

İddianamede, Çekmeköy Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürü Muhammet Bahadır Altuğ ve Yapım-Onarım Teknik Sorumlusu Miraç Çağrı Yegen'in "taksirle ölüme neden olma" suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame gönderildiği Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!
İslahiye’de, koyunlar derede serinletiliyorİslahiye’de, koyunlar derede serinletiliyor
Eşini 19 kez bıçaklayan sanığa "iyi hal" indirimli 11 yıl 8 ay hapis cezasıEşini 19 kez bıçaklayan sanığa "iyi hal" indirimli 11 yıl 8 ay hapis cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Çekmeköy dava elektrik akımı Kadir Açık Miraç Çağrı Yegen Muhammet Bahadır Altuğ

En Çok Okunan Haberler

Çamlı'nın İBB'deki Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Çamlı'nın İBB'deki Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yasalaştı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP'de kurulan "sözde mahkemenin" detayları ortaya çıktı

HDP'de kurulan "sözde mahkemenin" detayları ortaya çıktı

Son dakika: Anayasa Mahkemesi Deniz Yücel hakkında kararını verdi!

AYM'den Deniz Yücel kararı!

Hacı Bektaş Veli’nin Kapadokya’da kullandığı mescit 800 yıl sonra gün yüzüne çıktı! İlk günkü gibi

800 yıl sonra gün yüzüne çıktı! İlk günkü gibi

İstanbul'da taksicilere yönelik operasyon başlatıldı!

İstanbul'da taksicilere yönelik operasyon başlatıldı!

OHAL Komisyonu 77 bin 900 başvuruyu karara bağladı

OHAL Komisyonu açıkladı! 28 Haziran itibarıyla...

Antalya-Adana uçağında kabin basıncı düştü! Oksijen maskeleri açıldı

Havada korku dolu anlar! Oksijen maskeleri açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.