Parkta iğrenç hareket! Sapığı lince kalkıştılar

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki bir ilkokul öğrencisi, öğle arasında velisiyle birlikte hemen okulun yanındaki parkta oyun oynarken İ.M. adlı bir şahıs tarafından fiziki olarak taciz edilmek istendi. Durumu fark eden minik kızın annesinin bağırmasına koşan çevredeki diğer veliler, zanlıyı linç etmeye çalıştı.
BURNU KIRILDI
Öfkeli kalabalığın yumruklarıyla burnu kırılan ve kıyafetleri parçalanan zanlı İ.M., polis tarafından gözaltına alındı.
Öte yandan İ.M.’nin de aynı ilkokulda özel alt sınıfta okuyan bir engelli çocuğun velisi olduğu öğrenildi.
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