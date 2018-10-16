HABER

Parkta iğrenç hareket! Sapığı lince kalkıştılar

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 16:47 | Son Güncelleme

Manisa’da bir ilkokul öğrencisini parkta oynarken taciz etmeye çalıştığı iddia edilen zanlıyı linç edilmekten polis kurtardı.

Parkta iğrenç hareket! Sapığı lince kalkıştılar

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki bir ilkokul öğrencisi, öğle arasında velisiyle birlikte hemen okulun yanındaki parkta oyun oynarken İ.M. adlı bir şahıs tarafından fiziki olarak taciz edilmek istendi. Durumu fark eden minik kızın annesinin bağırmasına koşan çevredeki diğer veliler, zanlıyı linç etmeye çalıştı.

BURNU KIRILDI

Öfkeli kalabalığın yumruklarıyla burnu kırılan ve kıyafetleri parçalanan zanlı İ.M., polis tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan İ.M.’nin de aynı ilkokulda özel alt sınıfta okuyan bir engelli çocuğun velisi olduğu öğrenildi.

PARTNEREmina’dan yanıt yokEmina’dan yanıt yok
Ek fotoğraf// İkitelli'de sanayi sitesinde yangınEk fotoğraf// İkitelli'de sanayi sitesinde yangın
Üniversiteli Başak, oda arkadaşına mezarlık fotoğrafı gönderip intihar ettiÜniversiteli Başak, oda arkadaşına mezarlık fotoğrafı gönderip intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istismar Manisa Sapık

En Çok Okunan Haberler

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Erdoğan'dan 'emeklilikte yaşa takılanlar' için önemli açıklama

Erdoğan'dan 'emeklilikte yaşa takılanlar' için önemli açıklama

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

Can Dündar'a büyük şok! Erdoğan harekete geçti

Can Dündar'a büyük şok! Erdoğan harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler olay yerine sevk ediliyor

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler olay yerine sevk ediliyor

Fatih Portakal hastaneden paylaştı

Fatih Portakal hastaneden paylaştı

Tekirdağ'da yakalandı! Toplam ağırlığı şoke ett

Tekirdağ'da yakalandı! Toplam ağırlığı şoke ett

8 yıldır sular altındaydı! Arkeoloji parkı sular çekilince tekrar gün yüzüne çıktı

8 yıldır sular altındaydı! Arkeoloji parkı sular çekilince tekrar gün yüzüne çıktı

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

Sovyetler Birliği arabaları Türkiye'de! Yakın geçmişin gizemi aralanıyor

Sovyetler Birliği arabaları Türkiye'de! Yakın geçmişin gizemi aralanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.