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  4. Parktaki ceset, polisi alarma geçirdi! Vatandaşlar meraklı gözlerle izledi

Parktaki ceset, polisi alarma geçirdi! Vatandaşlar meraklı gözlerle izledi

19.11.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, parkta ölü olarak bulundu. Parkta bulunan vatandaşlar da polis ekiplerinin çalışmasını meraklı gözlerle izledi.

Parktaki ceset, polisi alarma geçirdi! Vatandaşlar meraklı gözlerle izledi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi'nde bulunan Mevlana Parkı'nda tren yolunun yanında hareketsiz şekilde birinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de isminin Feramuz T. (47) olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Feramuz T.'nin cenazesi, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından hastanede morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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MERAKLI GÖZLERLE EKİPLERİ İZLEDİLER

Öte yandan, bu sırada parkta bulunan vatandaşlar da meraklı gözlerle polis ekiplerinin yaptığı çalışmaları inceledi. Polis ekipleri de olayı yakından görmek için yaklaşan vatandaşları uyararak uzaklaştırdı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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