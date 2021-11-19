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Bursa'da hareketli dakikalar! Polise bıçakla saldırdı, bacağından vuruldu

19.11.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da, ailesine şiddet uygulayan bir kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Saldırgan şahıs polis ekipleri tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Bursa'da hareketli dakikalar! Polise bıçakla saldırdı, bacağından vuruldu

Olay, Yıldırım Değirmenlikızık Mahallesi'nde meydana geldi. 112'ye yapılan aile içi şiddet ihbarını değerlendiren polis ekipleri, sokağa geldiklerinde kavga sesleriyle karşılaştı. Evin kapısını çalan polis ekipleri ailesine şiddet uygulayan H.K.’yı sakinleştirmeye çalıştı.

BIÇAKLA POLİSE SALDIRDI

Polis ekiplerine mukavemet gösteren ve sakinleşmeyen şahıs, belinde taşıdığı bıçağı çekerek polis ekiplerinin üzerine yürüdü. Bir süre sağa sola bıçak sallayan H.K.’yİ sakinleştiremeyen ekiplerin ikna çabaları işe yaramadı. Polisler sokaktan ayrılmadığı için gözü dönen şüpheli, elindeki bıçakla polis ekiplerine saldırdı.

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ÖNCE HAVAYA, SONRA BACAĞINA

Yaşanan kargaşada bir polis silahıyla önce havaya uyarı ateşi açtı. İkaz ateşine rağmen bıçakla saldırmaya devam eden H.K., ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Saldırganın elinden bıçağı alan ekipler, daha sonra olay yerine ambulans istedi. Mahalle sakinlerinin korkuyla camlardan izlediği olay sonrası sokakta güvenlik tedbiri alan ekipler, 112 ekiplerinin gelmesini bekledi.

Kısa sürede olay yerine gelerek yaralı H.K.’ye ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, tedavinin ardından yaralıyı ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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