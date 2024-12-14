Parlak cildin sırrı: Faydalarını bilseydiniz her sabah içerdiniz!

Sabahları güne bu içecekle başlamak daha enerjik olmanızı sağlarken aynı zamanda sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olmanıza da yardımcı olur.

BİR BARDAK ŞİFA

Bu karışımın faydalarını öğrenseydiniz sabah çayı ve kahvesi yerine bunu içerek daha sağlıklı ve parlak bir görünüme sahip olurdunuz.

Malzemeler:

Bir avuç nar taneleri

1 pancar

1 havuç

1 domates

1 bardak su

Elektrikli karıştırıcının içerisine bir avuç kadar nar tanelerini koyun. Daha sonra pancar, havuç ve domatesi de ekleyin. Tüm malzemeleri ekledikten sonra bir su bardağı temiz su ekleyin.

Karıştırıcıyı çalıştırıp iyice öğütülmesini sağlayın.

Bu karışımı 30 gün boyunca düzenli olarak tüketirseniz sadece bağışıklığınız güçlenmekle kalmaz aynı zamanda cildiniz parlak, temiz ve kusursuz bir hale gelir.