KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Güzellik - Moda
  4. Parlak cildin sırrı: Faydalarını bilseydiniz her sabah içerdiniz!

Parlak cildin sırrı: Faydalarını bilseydiniz her sabah içerdiniz!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
14.12.2024 16:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olmanın sırrı cilt bakımının yanı sıra bol su tüketimi ve doğru beslenmeden geçiyor. Cildinize dışarıdan ne kadar müdahale ederseniz edin eğer içerden beslemiyorsanız cilt problemleri ile karşı karşıya kalabilirsiniz. İşte parlak cildin sırrı olan o faydalı içecek...

Parlak cildin sırrı: Faydalarını bilseydiniz her sabah içerdiniz!

Sabahları güne bu içecekle başlamak daha enerjik olmanızı sağlarken aynı zamanda sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olmanıza da yardımcı olur.

BİR BARDAK ŞİFA

Bu karışımın faydalarını öğrenseydiniz sabah çayı ve kahvesi yerine bunu içerek daha sağlıklı ve parlak bir görünüme sahip olurdunuz.

iStock-1176718741

Malzemeler:

  • Bir avuç nar taneleri
  • 1 pancar
  • 1 havuç
  • 1 domates
  • 1 bardak su

Elektrikli karıştırıcının içerisine bir avuç kadar nar tanelerini koyun. Daha sonra pancar, havuç ve domatesi de ekleyin. Tüm malzemeleri ekledikten sonra bir su bardağı temiz su ekleyin.

Karıştırıcıyı çalıştırıp iyice öğütülmesini sağlayın.

Bu karışımı 30 gün boyunca düzenli olarak tüketirseniz sadece bağışıklığınız güçlenmekle kalmaz aynı zamanda cildiniz parlak, temiz ve kusursuz bir hale gelir.

Anahtar Kelimeler:
cilt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.