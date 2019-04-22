KADIN

Parmak arası terliklerde sizi bekleyen tehlikeler

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2019 07:25 | Son Güncelleme

Havalar ısındığında daha ferah ve rahat kıyafetlerin tercih edildiği bir gerçek. Tabi bu durum ayak giyiminde de kendini gösteriyor.

Parmak arası terliklerde sizi bekleyen tehlikeler

Özellikle kadınlar parmak arası terlikleri tercih edebiliyor. Ancak Amerikan Podiatrik Tıp Birliği tarafından yürütülen bilimsel çalışmalar , mantar, nasır ve ayak parmaklarının kıskaç şeklinde kavranmasında dolayı uzun vadede parmak arası terliklerin gerçekten zararlı olabileceğini gösteriyor.

Peki parmak arası terlik nedeniyle, yapılan araştırmada uzun süreli kullanımlarda sizleri bekleyen tehlikeler neler?

1-) Bakteri ve mantar riski

Parmak arası terlikler ayağınızı bir bakteri haznesine dönüştürebilir. Özellikle açık yaraların mevcut olduğu durumlarda bunun çok olumsuz sonuçları olabilir.

2-) Yavaş Yürüme

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Auburn Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada parmak arası terlik ve spor ayakkabı giyenlerin karşılaştırmalı analizi yer aldı. Buna göre tercih edilen durumun yürüyüşü
çok önemli ölçüde etkilediği, parmak arası terlik giyenlerin daha yavaş ve ayaklarından daha az destek alarak yürüdüğü tespit edildi.

3-) Düşme riski

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Parmak arası terlik giyenlerin düşme riski daha fazla. Parmak arası terlik giyildiği zaman dizlerinizi ve ayak bileklerinizi daha fazla bükmeniz gerekir, bu da çarpık bir yürüyüşe ve artan takılma ve düşme riskine yol açar.

4-) Topuk hasarı

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Tabanın inceliği ve düz olması nedeniyle topuklarda sertleşme ve ciddi ağrılar meydana gelebilir.

5-) Ayaklarda tahriş

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Parmak arası terliklerin yan kayışları baş parmağın arasından ve tek bir noktadan tabana bağlıdır. Bu nedenle kayışlar her adımda cilde sürtünme yapar ve tahrişlere neden olabilir.
Bu tahrişler ayağın olası bakteriyel enfeksiyonlara maruz kalması anlamına gelir.

6-) Ayak parmaklarında kalıcı hasar

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Parmak arası terlik giyerken, ayak tutuşunu kaybetmemek için bir "kıskaç" pozisyonu almaya zorlanır. Ayak parmakları, giyenin kendini güvene almak için yaptığı bu hareket sonunda uçlarda bükülme sorunu yaşanması ile karşı karşıya kalabilir.

7-)Nasır oluşumu

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Parmak arası terliklerin uzun süreli kullanımlarda neden olabileceği sorunlardan birisi de nasır oluşumudur.

8-) Vücut duruşunda bozulma

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Parmak arası terliklerde tabanın düz olması nedeniyle vücut ağırlığı ve kan dolaşımı düzgün bir şekilde gerçekleşmeyebilir. Uzun süreli kullanımlarda vücudun doğru duruşunu engeller ve kalıcı sorunlara neden olabilir.

9-) Tendinit ve bunyon sorunu

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Parmak arası terlik giyerken meydana gelen duruş, bacakların eklem seviyesinde daha büyük bir yük empoze eder. Bu eklemler daha sonra dengesizliği telafi etmek için daha fazla çaba sarf etmek zorundadır, bu nedenle ayakta basit ağrıdan daha şiddetli tendinit (omuz, dirsek, bilek, diz, kalça ve ayak bileğinde oluşan iltihaplanmadır) ve bunyon gibi sorunlara neden olabilir.

10-) Zehirli maddeler

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Parmak arası terlikleri bir arada tutan yan kayışlar çoğu zaman, bazı kanser türlerine neden olduğu iddia edilen malzemelerden yapılır. Bu durumda kumaş veya deri modelleri tercih etmek daha iyidir.


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