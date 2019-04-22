Parmak arası terliklerde sizi bekleyen tehlikeler

Özellikle kadınlar parmak arası terlikleri tercih edebiliyor. Ancak Amerikan Podiatrik Tıp Birliği tarafından yürütülen bilimsel çalışmalar , mantar, nasır ve ayak parmaklarının kıskaç şeklinde kavranmasında dolayı uzun vadede parmak arası terliklerin gerçekten zararlı olabileceğini gösteriyor. Peki parmak arası terlik nedeniyle, yapılan araştırmada uzun süreli kullanımlarda sizleri bekleyen tehlikeler neler? 1-) Bakteri ve mantar riski



Parmak arası terlikler ayağınızı bir bakteri haznesine dönüştürebilir. Özellikle açık yaraların mevcut olduğu durumlarda bunun çok olumsuz sonuçları olabilir.



2-) Yavaş Yürüme Auburn Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada parmak arası terlik ve spor ayakkabı giyenlerin karşılaştırmalı analizi yer aldı. Buna göre tercih edilen durumun yürüyüşü

çok önemli ölçüde etkilediği, parmak arası terlik giyenlerin daha yavaş ve ayaklarından daha az destek alarak yürüdüğü tespit edildi. 3-) Düşme riski Parmak arası terlik giyenlerin düşme riski daha fazla. Parmak arası terlik giyildiği zaman dizlerinizi ve ayak bileklerinizi daha fazla bükmeniz gerekir, bu da çarpık bir yürüyüşe ve artan takılma ve düşme riskine yol açar. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER "Bir arkadaşım 'İrem’i o işe almayın' demiş..." Evde yağ yakmanıza yardımcı olacak esneme hareketleri Yörük ninesi 102 yaşında hala tarlada! Gençlere taş çıkarıyor

4-) Topuk hasarı Tabanın inceliği ve düz olması nedeniyle topuklarda sertleşme ve ciddi ağrılar meydana gelebilir. 5-) Ayaklarda tahriş Parmak arası terliklerin yan kayışları baş parmağın arasından ve tek bir noktadan tabana bağlıdır. Bu nedenle kayışlar her adımda cilde sürtünme yapar ve tahrişlere neden olabilir.

Bu tahrişler ayağın olası bakteriyel enfeksiyonlara maruz kalması anlamına gelir. 6-) Ayak parmaklarında kalıcı hasar Parmak arası terlik giyerken, ayak tutuşunu kaybetmemek için bir "kıskaç" pozisyonu almaya zorlanır. Ayak parmakları, giyenin kendini güvene almak için yaptığı bu hareket sonunda uçlarda bükülme sorunu yaşanması ile karşı karşıya kalabilir. 7-)Nasır oluşumu



Parmak arası terliklerin uzun süreli kullanımlarda neden olabileceği sorunlardan birisi de nasır oluşumudur. 8-) Vücut duruşunda bozulma Parmak arası terliklerde tabanın düz olması nedeniyle vücut ağırlığı ve kan dolaşımı düzgün bir şekilde gerçekleşmeyebilir. Uzun süreli kullanımlarda vücudun doğru duruşunu engeller ve kalıcı sorunlara neden olabilir.