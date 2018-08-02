Parmak emen çocuğa dikkat!

ÇOCUĞUNUZ PARMAKLARINI EMİYORSA DİKKAT

Çocuklarda parmak emme alışkanlığı ile sık sık karşılaşılabilmektedir. İlk zamanlar normal görülen bu davranış ileri yaşlarda da devam ederse çocuğunuzun çene ve diş yapısında ciddi sorunlar meydana getirebilir.

‘’Parmak emme alışkanlığı uzun süre devam ettiğinde açık kapanış dediğimiz, üst ön dişlerin alt ön dişleri yeterince örtmediği durum ortaya çıkmaktadır. Üst ön dişler daha önde, alt çene ise normalden daha geride konumlanır. Üst çenede daralma ve buna bağlı olarak dişlerde çapraşıklıklar meydana gelir. Ayrıca, parmakta da şekil bozuklukları görülür’’ diyen Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Ortodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Merve Nur Eğlenen, aileleri bilgilendirdi.

ERKEN YAŞTA TEDAVİ EDİLMEZSE ERİŞKİN YAŞTA CERRAHİ İŞLEM GEREKEBİLİR!

Eğer karışık dişlenme döneminde, yani daimi ve süt dişlerinin ağızda beraber bulunduğu dönemde, bu alışkanlık terk edilirse, ortaya çıkan bozukluklar kendiliğinden düzelebilir. Aksi durumda, kalıcı hale gelir ve düzelme ancak ortodontik tedavi ile sağlanabilir. Hatta erken dönemde tedavi uygulanmazsa, çene ilişkilerinin düzeltilmesi için erişkin yaşta cerrahi işlem dahi gerekebilir.