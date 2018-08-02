KADIN

Parmak emen çocuğa dikkat!

Betül Kurucu Betül Kurucu
BEBEK HABERLERİ  | 02.08.2018 13:57 | Son Güncelleme

Bebeklerde parmak emme problemi oldukça sık yaşanan bir durum. Çene ve diş yapısında ciddi sorun oluşturabilecek bu alışkanlık cerrahi işlem bile gerektirebiliyor!

Parmak emen çocuğa dikkat!

ÇOCUĞUNUZ PARMAKLARINI EMİYORSA DİKKAT

Çocuklarda parmak emme alışkanlığı ile sık sık karşılaşılabilmektedir. İlk zamanlar normal görülen bu davranış ileri yaşlarda da devam ederse çocuğunuzun çene ve diş yapısında ciddi sorunlar meydana getirebilir.

‘’Parmak emme alışkanlığı uzun süre devam ettiğinde açık kapanış dediğimiz, üst ön dişlerin alt ön dişleri yeterince örtmediği durum ortaya çıkmaktadır. Üst ön dişler daha önde, alt çene ise normalden daha geride konumlanır. Üst çenede daralma ve buna bağlı olarak dişlerde çapraşıklıklar meydana gelir. Ayrıca, parmakta da şekil bozuklukları görülür’’ diyen Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Ortodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Merve Nur Eğlenen, aileleri bilgilendirdi.

ERKEN YAŞTA TEDAVİ EDİLMEZSE ERİŞKİN YAŞTA CERRAHİ İŞLEM GEREKEBİLİR!

Eğer karışık dişlenme döneminde, yani daimi ve süt dişlerinin ağızda beraber bulunduğu dönemde, bu alışkanlık terk edilirse, ortaya çıkan bozukluklar kendiliğinden düzelebilir. Aksi durumda, kalıcı hale gelir ve düzelme ancak ortodontik tedavi ile sağlanabilir. Hatta erken dönemde tedavi uygulanmazsa, çene ilişkilerinin düzeltilmesi için erişkin yaşta cerrahi işlem dahi gerekebilir.

SABİT VEYA HAREKETLİ AĞIZ İÇİ APARATLARI İLE PARMAK EMME ALIŞKANLIĞINA SON

Parmak emen çocuklara bu alışkanlığın bir an önce bıraktırılması gerekir. Bu alışkanlığa sahip çocukların erken dönemde bir ortodonti uzmanına götürülmeleri gerekir. Ortodonti uzmanı tarafından yapılan sabit veya hareketli ağız içi aygıtlarla alışkanlığın önüne geçilir ve tedavi sağlanır, ancak duygusal ihtiyaçlar da parmak emme gibi alışkanlıklara neden olabildiği için, aynı zamanda bir psikolog veya pedagog desteği almak da uygun olabilir. Alışkanlıklara bağlı çene bozukluklarında en önemli nokta; sorunun erken tanı ve tedavisidir. Aksi takdirde daha ileri yaşlarda, daha uzun süren ve daha maliyetli tedavilere ihtiyaç duyulacaktır.

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