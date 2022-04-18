HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Parmaklarınız kilitleniyorsa bu hastalığa sahip olabilirsiniz

Parmaklarınız kilitleniyorsa bu hastalığa sahip olabilirsiniz

18.04.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Parmaklarınızı hareket ettirirken ses çıkıyorsa ve kilitlenme ile hareket zorlaşması yaşıyorsanız tetik parmak hastalığınız olabilir. Parmaklarda ağrıya neden olan tetik parmak hastalığından kısa bir operasyonla kurtulabilirsiniz.

Parmaklarınız kilitleniyorsa bu hastalığa sahip olabilirsiniz

Parmaklarda kilitlenme ve hareket zorlaşması yaşanması özellikle yaş ilerledikçe sıkça görülüyor. Genellikle parmakların uyuşmasından kaynaklandığı düşünülen bu kilitlenmeler tetik parmak hastalığından kaynaklanıyor olabilir. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan, tetik parmak hastalığı hakkında önemli bildiler verdi. Erdoğan, “Tetik parmak, parmakların veya başparmağın hareket sırasında özellikle bükülme hareketi sırasında kasılması ya da kilitlenmesi durumudur. Kilitlenen parmağı eski durumuna getirmek oldukça zordur ve hastada ağrılara neden olmaktadır” diye konuştu.

TENDONLARIN İLTİHAPLI HALE GELMESİ TETİK PARMAK HASTALIĞINA NEDEN OLUR

r5

Doç. Dr. Murat Erdoğan tetik parmak hastalığının nedenlerini belirtti. “Tendonlar kasları ve kemikleri parmağımızla veya başparmağımızla birbirine bağlayan sert doku bantlarıdır. Bir tendom genellikle eklemleri çevreleyen bir yağlama mebranı olan doku sayesinde kolayca kayarak içinden akar. Tendom kılıfının uzun süre tahriş olması tendomun hareketlerini etkiler ve tendom kılıfının sıkılaşma ve kalınlaşmasına neden olabilir. Tendonlar iltihaplı hale geldiğinde ‘tetik parmak’ meydana gelir. Tetiklenme düzeyinde sıkışma ve şişliğe neden olur. Genellikle tekrarlanan bir hareketten ya da parmakların düzenli olarak zorlayıcı kullanımından kaynaklıdır. Tetik parmak hastalığının nedeni tendonların işlevini olması gerektiği gibi yerine getirememesidir.”

TETİK PARMAK BELİRTİLERİ NELERDİR?

r1

Tetik parmak belirtileri ve kimlerde görülebileceği hakkında bilgi aktaran Dr. Erdoğan, “Özellikle sabahları uyanıldığında parmaklarda sertlik olması, parmakların hareket ettirilirken tık diye bir atma sesinin duyulması, parmağın ya da birkaç parmağın bir şekilde kilitlenmesi ve hareketinin zorlaşmasıdır. Etkilenen parmak veya parmakların olduğu avuç içi kısımlarda birtakım yumruların yani nodüllerin oluşmasıdır. Tetik parmak daha çok 40 ila 60 yaş aralığında görülmektedir. Kadınlarda görülme sıklığı erkeklere göre fazladır. Diyabeti olanlarda, robotoid gibi hastalıkları olanlarda biraz daha fazla rastlanır. Çiftçilerde, sanayide çalışanlarda, müzisyenler gibi parmaklarını sık kullanan insanlarda yaygın görülmektedir” şeklinde konuştu.

5-10 DAKİKALIK OPERASYON İLE TETİK PARMAK HASTALIĞINDAN KURTULABİLİRSİNİZ

r2

Tetik parmak cerrahi tedavisinin lokal anestezi ile yaklaşık 5 ila 10 dakikalık bir operasyonla gerçekleştiğini belirten Erdoğan, “Hastanın sıkışmasının olduğu bölge lokal anestezi ile uyuşturulur ve sıkışmanın neden olduğu makara sistemleri ödem ve nodülün olduğu bölge temizlenir ve tetik parmak kurtulur. Hasta ameliyattan sonra elini aynı zamanda kullanmaya başlayabilmektedir" diyerek sözlerini tamamladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mide bulantılarına neden olan ciddi hastalıklar Mide bulantılarına neden olan ciddi hastalıklar
Doğrulanırsa en büyük zaferi olacaktı! Kritik şehir için açıklama geldiDoğrulanırsa en büyük zaferi olacaktı! Kritik şehir için açıklama geldi
Erdoğan’ın talebi sonrası Rusya harekete geçti! Erdoğan’ın talebi sonrası Rusya harekete geçti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Sağlık Bakanlığı'na tepki

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Sağlık Bakanlığı'na tepki

Kan donduran detaylar! Makasla iç çamaşırlarını kesip...

Kan donduran detaylar! Makasla iç çamaşırlarını kesip...

Bülent Arınç'tan gündem yaratacak Erdoğan çıkışı!

Bülent Arınç'tan gündem yaratacak Erdoğan çıkışı!

6'lı masada 'Gültekin Uysal' krizi! Açıklamaları olay oldu

6'lı masada 'Gültekin Uysal' krizi! Açıklamaları olay oldu

Süper minili pozu olay oldu! "Bu ne?"

Süper minili pozu olay oldu! "Bu ne?"

O sormuş! "Belki kimse cesaret edememiştir ama..."

O sormuş! "Belki kimse cesaret edememiştir ama..."

İlginizi Çekebilir

Şimdiye kadarki ‘en hamile olmayan hamile’!

Şimdiye kadarki ‘en hamile olmayan hamile’!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

25 milyonluk şehirde kaos büyüyor! Evlerine el konulunca...

25 milyonluk şehirde kaos büyüyor! Evlerine el konulunca...

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.