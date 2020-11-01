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Partnerlik ön planda... Boğa Burcu Kasım 2020 Aylık Burç Yorumu (21 Nisan - 22 Mayıs) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

21 Nisan - 22 Mayıs tarihleri arasında doğan boğa burçlarını bu ay neler bekleyecek? Boğa burcunu 2020 Kasım ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Uzman Astrolog Merve Rençber'in yorumuyla Boğa burcu Kasım ayında; aşk, kariyer ve sağlık yorumları...

Partnerlik ön planda... Boğa Burcu Kasım 2020 Aylık Burç Yorumu (21 Nisan - 22 Mayıs) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Kasım ayı boğa burcu yorumumuzu hazırladık.. 21 Nisan - 22 Mayıs tarihleri arasında doğan boğa burçlarını bu ay neler bekleyecek? Boğa burcunu 2020 Kasım yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında boğa burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Kasım aylık burçlarda boğa burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.
İşte Boğa Burcu Kasım aylık burç yorumu...

Boğa Burcu Kasım 2020 aylık burç yorumu (21 Nisan - 22 Mayıs)

Bu ay her türlü ikili ilişki, ortaklık, partnerlik çok daha fazla öne çıkacak ve ana gündeminizi oluşturacak. Bazı dostluk ve ilişkilerde eski düzen bozulabilir, kalıcı değişimler yaşayabilirsiniz. Partnerler ve karşınızdaki insanlar sayesinde bir dönüşüm geçirebilirsiniz. İlişkilerde güç savaşlarına dikkat etmelisiniz.

11 Kasımda Merkür Akrep burcuna geçiyor. İlişkiler alanında hızlı gelişmeleri getirecek bu transit ile, kendinizle olan ilişkiniz, özgüveniniz ilişkilere bağlı olabilir. Keyifli ilişkiler sayesinde daha güçlü, motive ve özgüvenli olabilir; sorunlu ilişkiler sebebiyle kendinizi aşağıya çekebilirsiniz. Kendinize insanların gözünden bakmaktan, kendi değerinizi onların söz ve tavırlarına göre belirlemekten kaçınmalısınız.

14 Kasımda Mars retrosu bitiyor. Bu tarihten önce yaklaşık 2,5 ay kadar süregelen iç huzursuzluk, öfke kontrol problemleri son bulmaya başlayacak. Bu tarihe kadar yaşamın önünüze sunduklarına daha kabullenici yaklaşmalısınız. Fakat retro bittikten sonra artık harekete geçecek, başarıyı yakalayabileceksiniz. Üstünüzde baskı oluşturan yasal konular, davalar bu süreçte sonlanmaya gidebilir, özgürleşebilirsiniz.

15 Kasımda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu Yeni ayın etkileriyle, bu tarih civarında bazı ilişkilerde eski sayfalar kapanacak, eski konular son bulacak. Kalıcı, köklü bir değişim süreci içinde olacaksınız. Bu tarihten sonra ilişkilerinizde yeni bir sayfa açılabilir. Bazı Boğalar, partnerlerinden teklifler alabilir. Yalnız Boğalar ise, kendilerinize derinden etki edecek kişilerle tanışabilir. Bu tarih civarında eskiyi bırakmalı, yeniye odaklanmalı fakat ya hep ya hiç mantığında olmamalısınız.

21 Kasımda Güneş Yay burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren içinizdeki ses size doğru yolu gösteriyor olacak. İnatçılık ve sabitliği bırakmanız gerekecek. Eğitim ve başvurularda sonuçlanmalar olacaktır. Spiritüel çalışmalar, bilinmez konular, gizelimi durumlar daha çok ilginizi çekmeye başlayabilir. Aile ve akrabalardan sağlıkla ilgili haberler gelebilir.

Astrolog Merve Rençber

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