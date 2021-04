Paskalya Bayramı mesajları ve sözleri | İngilizce ve Türkçe Paskalya Bayramı resimli mesajları

Paskalya gününde sosyal medya ve mesaj yolu ile Paskalya Bayramı mesajları ve sözleri paylaşılıyor. Hristiyanlık dininin en önemli günü olan Paskalya'da Hz. İsa'nın dirilişi kutlanıyor. İşte, Paskalya Bayramı mesajları ve sözleri...

PASKALYA BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ

*Happy Easter...

*Bu neşeli mevsim boyunca Mesih’in birçok nimetini diliyorum.

*Tanrı Paskalya’da ve her zaman kalbinizi neşelendirsin, mutlu etsin

*Paskalya mucizesi size mükemmel huzur getirsin

*Bütün yıl Mesih’in huzurunu hissetmen için dua ediyorum

*Tanrı sizi Paskalya Bayramında ve daima kutsasın

*Size umut dolu bir yıl ve Paskalya’da her zaman iyi şeyler dilerim

*Baharın umudunu ve güzelliğini ve daha parlak günlerin ümidini dilerim

*Knowing someone as special as you adds a little extra joy to Easter.

*Senin kadar özel birini tanımak Paskalya’ya biraz daha fazla mutluluk katıyor

*Hope Easter brings you as many smiles as you bring to others.

*Umarım Paskalya size başkalarına getirdiği kadar gülümseme getirir

*It’s such a hopeful time of year, and I wish you every good thing at Easter and always.

*Size umut dolu bir yıl ve Paskalya’da her zaman iyi şeyler dilerim