Paspas ve kova derdine son: Su lekelerinden yorulmadan kurtulmanın 10 yolu

1. Önce süpürmek şart!

2. Fazla su kullanmak daha temiz anlamına gelmez...

Yerde kalan toz ve küçük parçaları süpürmeden asla silmeyin. Çünkü bu küçük parçalar çamur gibi yayılabiliyor. Bu da kuruduğunda maalesef ki su izi demek. Öncesinde süpürmek zemini çok daha temiz gösterir.



Birçok kişi temizlik yaparken ne kadar çok su kullanılırsa o kadar temiz olacağını düşünüyor ama durum tam tersi. Aşırı su zeminde iz bırakır ve ayrıca çok uzun süre kurumaz. Hafif nemli bir paspasla yeri silmek çok daha iyi sonuç verir.

3. Mikrofiber paspas büyük fark yaratır.



Mikrofiber bez kadar mikrofiber paspaslar da temizlik konusunda harika bir yardımcıdır. Hem kiri daha iyi toplarlar hem de fazla suyu emdikleri için zemindeki leke oluşumunu neredeyse sıfıra indirirler. Parlak yüzeylerde farkı hemen hissedeceksiniz.

4. Temizlik suyunu sürekli yenileyin.

5. Sirke karışımı izleri azaltabilir.

Mutlaka her odadan sonra temizlik suyunuzu yenileyin. Yoksa kirli suyla devam edip, zemini temizlemek yerine kiri her yere dağıtabilirsiniz. Hatta büyük bir alan temizliyorsanız suyu birkaç defa değiştirmekte yarar var.



Bir kova suya az miktarda beyaz sirke eklemek özellikle fayans ve parke için muhteşem bir yardımcı. Aynı zamanda evinizdeki kötü kokuların önüne geçmeye de yardımcı oluyor. Temizlik suyunuza birkaç damla koymanız yeterli.

6. Zemini kendi haline bırakmayın.



Silme sonrası camları açıp hava akışı sağlayın ki zemin çok daha hızlı kurusun. Çünkü yavaş kuruyan yüzeylerde su lekesi oluşma ihtimali daha fazla olur. Bu yüzden havalandırma da leke oluşmaması için oldukça önemlidir.

7. Paspas çok ıslak olmasın.

8. Fazla temizlik ürünü kullanmayın.

Paspastan su damlayacak kadar ıslaksa bu yerleri silmek için fazla ıslak demektir. Bu ıslaklık zeminde hem iz bırakır hem de ahşap yüzeylerde deformasyona neden olur. Paspası iyice sıkmak önemlidir.



Çok fazla yüzey temizleyici kullanmak zeminde yapışkan bir tabaka bırakmasına neden olur. Bir diğer sebep ise yere ışık vurduğunda leke gibi görünür. Ölçülü temizlik ürünü kullanmak daha parlak bir sonuç verir.

9. Bölge bölge yerleri temizleyin.



Evinizi temizlerken küçük alanlar halinde ilerlemek çok daha hızlı kurumasını sağlar hem de izleri fark edip anında düzeltmek için müdahale edebilirsiniz. Tüm evi bir anda temizlemek hem çok yorucu olur hem de karmaşaya sebep olabilir.

10. Son bir dokunuş yapın.

Bazı zeminlerde özellikle parlak veya koyu renk olduğunda kuruduktan sonra ne yaparsanız yapın iz kalabiliyor. Bu yüzden de en son kuru mikrofiber bir bezle üzerinden geçerek zemini çok daha temiz gösterebilirsiniz.