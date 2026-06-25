Paspas ve kova derdine son: Su lekelerinden yorulmadan kurtulmanın 10 yolu

Birçok kişi temizlik yaparken ne kadar çok su kullanılırsa o kadar temiz olacağını düşünüyor ama durum tam tersi. Aşırı su zeminde iz bırakır ve ayrıca çok uzun süre kurumaz. Hafif nemli bir paspasla yeri silmek çok daha iyi sonuç verir.
Mikrofiber bez kadar mikrofiber paspaslar da temizlik konusunda harika bir yardımcıdır. Hem kiri daha iyi toplarlar hem de fazla suyu emdikleri için zemindeki leke oluşumunu neredeyse sıfıra indirirler. Parlak yüzeylerde farkı hemen hissedeceksiniz.
Bir kova suya az miktarda beyaz sirke eklemek özellikle fayans ve parke için muhteşem bir yardımcı. Aynı zamanda evinizdeki kötü kokuların önüne geçmeye de yardımcı oluyor. Temizlik suyunuza birkaç damla koymanız yeterli.
Silme sonrası camları açıp hava akışı sağlayın ki zemin çok daha hızlı kurusun. Çünkü yavaş kuruyan yüzeylerde su lekesi oluşma ihtimali daha fazla olur. Bu yüzden havalandırma da leke oluşmaması için oldukça önemlidir.
Çok fazla yüzey temizleyici kullanmak zeminde yapışkan bir tabaka bırakmasına neden olur. Bir diğer sebep ise yere ışık vurduğunda leke gibi görünür. Ölçülü temizlik ürünü kullanmak daha parlak bir sonuç verir.
Evinizi temizlerken küçük alanlar halinde ilerlemek çok daha hızlı kurumasını sağlar hem de izleri fark edip anında düzeltmek için müdahale edebilirsiniz. Tüm evi bir anda temizlemek hem çok yorucu olur hem de karmaşaya sebep olabilir.