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Pastel renkler ve çiçek desenleriyle yeni bir görünüm

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.05.2020 10:00 | Son Güncelleme

ADATA renkli tasarıma sahip T5000C Power Bank modelini duyurdu. Peki, bu Power Bank kullanıcılar neler sunuyor? İşte özellikleri...

Pastel renkler ve çiçek desenleriyle yeni bir görünüm

Dünyanın önde gelen yüksek performanslı DRAM modülü, NAND Flash depolama ürünleri ve mobil aksesuar üreticilerinden ADATA Technology, 5000mAh kapasiteli T5000C power bank modelini duyurdu. Renkli çiçek desenleriyle power bank’lere farklı bir tasarım getiren T5000C, iki yönlü şarj imkânı sunan USB Type-A ve Type-C bağlantısına sahip.

T5000C mat renkli ve sade bir görünümün hâkim olduğu power bank tasarımını çiçek desenleriyle bezeli pastel renkleriyle değiştiriyor.

Göze hitap eden bu tasarım hoş bir dokunma hissi de sağlıyor. İlhamını bahar çiçeklerinden alan tasarım, Meltemli Mavi ve Toz Pembe renkleriyle ferah bir görünüme sahip.

T5000C sürekli hareket halindeki kullanıcılar için ideal bir ürün. Yalnızca 1.42cm kalınlığındaki power bank cebe veya herhangi bir çantaya rahatlıkla sığabilecek ölçülerde. Üstelik 5000mAh kapasitesiyle pek çok mobil cihazı tam şarj etme imkânı sağlayan ürünün ağırlığı yalnızca 125 gram. 

Hem USB Type-A hem de USB Type-C bağlantı yuvasına sahip olan ADATA T5000C 3.0 Amperlik çıkış akımıyla aynı anda iki farklı cihazı şarj etme imkânı tanıyor. Ayrıca iki yönlü şarj etme becerisine sahip olan Type-C portu sayesinde kullanıcılar T5000C’yi ya da Type-C cihazlarını tek bir kabloyla şarj edebilecekler.

Aşırı şarj, aşırı akım boşalması, kısa devre, aşırı ısınma ve yüksek voltaj korumasına sahip olan ADATA T5000C power bank, kullanıcılarına güvenli ve uzun bir kullanım ömrü sunuyor.

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