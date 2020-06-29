Patates diyeti nedir, nasıl yapılır?

Sağlıklı ve doyurucu bir besin kaynağı olan patates ağırlıklı olarak karbonhidrattan oluşur. Aynı zamanda lif ve protein de içerir. Bünyesindeki karbonhidrat nişasta formunda bulunur. Bu nedenle glisemik endeksi oldukça yüksektir ve kan şekerini hızla yükseltir. İçerisinde A, C, B6, K vitaminlerinin yanı sıra potasyum, kalsiyum, demir, bakır ve magnezyum minerallerini barındır. Dünya mutfaklarının neredeyse tamamında kendine yer bulan patatesin 100 gramının haşlanmış hali 87 kaloriye karşılık gelir. Yağsız pişirildiğinde de pek çok diyet listesinde yer alır.
Patates, içerisinde yağ bulunmayan, lif bakımından zengin bir sebzedir. Uzun süreli tokluk hissi verir. İçerisinde barındırdığı çeşitli vitaminler sayesinde patates diyeti süresince vücut vitamin eklikliği çekmez ve sağlıklı kalır. Potasyum, diyet lifi ve C vitamini içeren patatesin kalorisi oldukça düşüktür. Bu sayede hızlı bir şekilde kilo verilmesini sağlar.
Patates diyetinin temel besini haşlanmış patatestir. Ancak patatesin yanında protein bakımından zengin olan yoğurdun da tüketilmesi önerilir. Bu sebepten ötürü patates yoğurt diyeti olarak da adlandırılır. Popülerliğini 3 günde 5 kilo verdiren diyet etiketinden dolayı kazanmıştır. Diyet listesinin iki çeşit gıdadan oluşması sebebiyle diyeti uygulamak oldukça kolaydır. Etkili bir şok diyetidir.
Patates diyetinin uygulama süreci boyunca günde en az 2 litre su tüketilmesi gerekir. Şeker olması koşuluyla günde 3 bardağa kadar siyah ve yeşil çay tüketilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Tek yönlü beslenmeye dayalı bir diyet programı olduğu için 3 günden yapılması sağlığa zarar verebilme ihtimalinden ötürü önerilmez. Programın bitiminden 2 ay sonra tekrardan 3 gün boyunca uygulanması makuldür. Diğer diyetlerde olduğu gibi patates diyetinin de egzersizle desteklenmesi tavsiye edilir. 30 dakikalık günlük yürüyüşler metabolizmayı hızlandırıp, daha çok kalori yakılmasına olanak tanır.
Yiyebilecekleriniz
Haşlanmış patates, yağsız yoğurt, şekersiz çay ve kahve, yeşil çay, bitki çayları tüketilebilir. Haşlanmış patates üzerine tuz ekilmesinin yerine tatlandırmak için nane, karabiber, kırmızı biber gibi baharatların çeşni olarak kullanılması önerilir.
Yememeniz Gerekenler
Patates diyeti tek besine dayalı olduğu için diyet listesinde yer alan haşlanmış patates ve yoğurt haricindeki her şeyin tüketilmesi yasaktır.
Patates Diyetinin Faydaları
- Patates diyeti ile zayıflayanlar çok kısa sürede kilo verdikleri için motivasyonlarını kaybetmezler. 3 günlük bu diyet programı bittiğinde dengeli ve sağlıklı bir başka diyet listesiyle birlikte kilo vermeye devam edebilirler. Haşlanmış patates diyeti kilo verme süreci için etkili ve moral verici bir başlangıç aşamasıdır.
- Patates tok tutan ve lezzetli bir besindir. Bu yönüyle diyeti uygulayan kişilere kolaylık sağlar.
- Patates sağlığa yararlı bir besindir. Haşlanmış patates diyeti boyunca tüketilen patatesin 100 gramı kişinin günlük protein ihtiyacının %7’sini, demir ihtiyacının %10’unu karşılar.
- Patatesin %70’i sudur. Diyet süresince patates tüketimi cildin nem kazanmasına yardımcı olur.
- Patates haşlandığında içindeki lifler açığa çıkar. Bu lifler sayesinde haşlanmış patates diyeti süresince bağırsak hareketleri hızlanır, sindirim sistemi rahatlar ve kabızlık önlenir.
- Haşlanmış patates C vitamini bakımından zengindir. Özellikle kış aylarında uygulanan patates diyeti grip, nezle, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara karşı koruma sağlar.
- Haşlanmış patates manganez yönünden oldukça zengindir. Manganez zihin sağlığı, zindelik ve dinçlik için oldukça etkili bir mineraldir.
- D vitamini ve beta karoten patateste bol miktarda bulunur. Haşlanmış patates bu sayede mide ülserinin tedavisine yardımcı olur. D vitamini ise diş sağlığı, güçlü kemik yapısı için oldukça faydalı bir vitamindir.
- Patatesin haşlanmış hali insülin görevi görerek kan şekerini dengeler.
- Patates bolca B6 vitamini içerir. B6 vitamini kalp sağlığını korumaya yardımcıdır. Homosistein adı verilen, vücutta salgılanan kimyasalın seviyesi dengelenmediğinde kalp rahatsızlıkları ortaya çıkar. Patatesin içindeki B6 vitamini sayesinde bu kimyasal dengelenir.
- Patates uygun fiyatlı bir besin maddesi olduğu için bu diyetin uygulanması diğer diyetlere göre nispeten daha kolaydır.
- Patates diyeti kısa sürede 5 kilo verilmesini vaat ettiği için pek çok kişinin tercih sebebi olan bir şok diyettir.
- Haşlanmış patates tok tutma özelliğine sahiptir. Diyet yaparken kişi açlık hissetmeyeceğinden 3 günlük diyet sürecini rahat bir şekilde geçirebilir.
- Diyette tüketilen yoğurt ev yapımı olursa probiyotik yönünden zengin bir besin haline gelir. Bu sayede bağırsak hareketleri hızlanır, hazımsızlık oluşmaz ve sindirim sistemi rahatlar.
Patates Diyetinin Zararları
- Patates diyeti sağlığa zararlı mı hususunda konuşmak gerekirse söylenebilecek ilk şey; diyet programının tek tip beslenme esasına dayanması sebebiyle vücudun ihtiyaç duyduğu besin değerlerinden bir süreliğine mahrum kalacağıdır.
- Diğer diyet programlarının aksine yemek çeşitliğinin olmaması, sadece iki farklı besinin tüketimine dayanması diyeti uygulayan kişiler için zorlayıcı bir etken olabilir. Diyeti uygulayan kişi besin çeşitliliği olmayan bu diyet listesinden 3 günü tamamlamadan sıkılabilir ve diyeti yarıda bırakabilir.
- Diyet süresi boyunca alınan kalori miktarı günlük 780'dir. Bu, oldukça düşük bir miktardır. Bu yüzden kişi ihtiyacı kadar enerji alamaz, kendini halsiz ve yorgun hissedebilir. Ani hareketlerde baş dönmesi yaşayabilir.
- Patates diyetinde tahıl, et, meyve ve sebzelerin içeriğindeki besin değerlerinden yararlanılmaz. Bu sebeple diyet uzun süreyle uygulanamaz, katı bir diyettir. Besin içeriği değil günlük alınan kalori miktarına odaklanarak düzenlenmiş bir şok diyettir.
- Şeker hastası olanların kesinlikle uygulamaması gereken bir diyettir. Patates glisemik endeksi çok yüksek bir besindir. 100 gramlık haşlanmış patatesin glisemik indeksi 82’dir. Bu rakam pek çok sebze, meyve ve tahıl grubundan yüksektir.
- Şok diyetin etkisiyle verilen kilolar beslenmeye dikkat edilmezse fazlasıyla geri alınabilir.
- Haşlanmış patates üzerine tuz eklenerek tüketilirse her öğünde fazlaca tuz alındığı için vücuttaki ödem artar, tansiyon da yükselebilir.
Örnek Patates Diyeti Listesi
1. Gün
- Sabah: 1 tane haşlanmış patates ve 1 kase yoğurt (4 yemek kaşığı kadar)
- Öğle: 1 tane haşlanmış patates ve 1 kase yoğurt
- Akşam: 8 yemek kaşığı yoğurt
2. Gün
- Sabah: 1 kase yoğurt
- Öğle: 1 adet haşlanmış patates ve 3 yemek kaşığı yoğurt
- Akşam: 8 yemek kaşığı yoğurt ve 1 adet haşlanmış patates
3. Gün
- Sabah: 1 adet haşlanmış patates
- Öğle: 1 adet haşlanmış patates ve 4 yemek kaşığı yoğurt
- Akşam: 4 yemek kaşığı yoğurt
Okuyucu Yorumları 0 yorum