HABER

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 12:14 | Son Güncelleme

ISPARTA'da, patenli 2 gencin seyir halindeki otomobile tutunarak, yaptıkları tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da, patenli 2 gencin seyir halindeki otomobile tutunarak, yaptıkları tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kentteki Ertokuş Caddesi üzerinde patenli 2 genç, seyir halindeki otomobile tutunarak, bir süre yolculuk etti. Bu anlar ise yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patenli gençlerden birinin sağ, diğerinin de sol arka kapının olduğu yerden tutunarak, gittiği anlar yer aldı. Bir süre böyle giden patenli gençlerin daha sonra aracı bırakıp, yoluna devam ettiği görüldü.

FOTOĞRAFLI

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

PARTNERHastane çıkışı Defne'yi kızdıran soruHastane çıkışı Defne'yi kızdıran soru
Albayrak enflasyon beklentisini açıkladıAlbayrak enflasyon beklentisini açıkladı
FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildiFETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump açıkladı: Terör grubu olarak ilan edeceğiz

Trump açıkladı: Terör grubu olarak ilan edeceğiz

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor

Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolu'da torununa cinsel istismarda bulunan dedeye hapis cezası!

Torununa cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu

'Amazon Kadın'ın çığlığı : Ölmek istemiyorum

'Amazon Kadın'ın çığlığı : Ölmek istemiyorum

YÖKDİL sonuçları açıklandı (YÖKDİL sınav sonucu sorgulama)

Merakla bekleniyordu! Sonuçlar açıklandı

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'kış tedbirleri' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

Yabancı uyrukluların kabusu oldular! Yaşları 14 ile 20 arasında değişiyor

Yaşları 14 ile 20 arasında değişiyor! Kabus oldular

'Büyükada' davasında istenen cezalar belli oldu

'Büyükada' davasında istenen cezalar belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.