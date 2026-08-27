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Patili dostlarımızın gün içinde biz yokken evde yaptığı 10 gizemli hareket

Sabah kapıyı arkanızdan çekip evden çıktığınızda içeride işler pek de sizin bıraktığınız gibi kalmıyor. Biz dışarıdayken evcil hayvanlarımızın bütün gün sessizce yatıp bizi beklediğini düşünürüz. Oysa yalnız kaldıklarında sergiledikleri öyle davranışlar var ki bunları siz evdeyken yapmaları pek mümkün olmuyor!

Patili dostlarımızın gün içinde biz yokken evde yaptığı 10 gizemli hareket

1. Uyuduğunuz yatağın tam ortasına geçip saatlerce hareket etmeden yatarlar.

Patili dostlarımızın gün içinde biz yokken evde yaptığı 10 gizemli hareket 1
Biz evden çıktığımız an yatağın en rahat noktası doğrudan onların olur. Çarşafların arasında gün boyu sizin kokunuzu ararlar ve zamanlarının büyük bir kısmını burada uyuyarak geçirirler.

2. Dışarıyı daha iyi görebilmek için pencerelerin önünde sabit nöbet tutarlar.

Patili dostlarımızın gün içinde biz yokken evde yaptığı 10 gizemli hareket 2
Sokaktan geçen arabaları veya uçan kuşları izlemek onlar için evdeki en büyük eğlencedir. Cam kenarında veya balkon kapısının önünde saatlerce oturup dış dünyayı sessizce seyrederler.

3. Evdeki halıların şeklini değiştirip kendilerine yeni bir yatak yaparlar.

Patili dostlarımızın gün içinde biz yokken evde yaptığı 10 gizemli hareket 3
Eve döndüğünüzde halıyı toplanmış veya yastıkları yere düşmüş bulabilirsiniz. Kendi konforlarına fazlasıyla düşkün oldukları için yalnız kaldıklarında eşyaları istedikleri gibi düzenlemekten hiç çekinmezler.

4. Yerde unuttuğunuz eşyaları toplayıp kendi gizli köşelerine saklarlar.

Patili dostlarımızın gün içinde biz yokken evde yaptığı 10 gizemli hareket 4
Sizin kokunuzu taşıyan tişörtler veya çoraplar onlara evde güven verir. Yalnız kaldıklarında ortalıkta bıraktığınız bir terliği alıp kendi yataklarına götürmeleri tamamen bu aidiyet hissinden kaynaklanır.

5. Kapalı kapıların altından içeride ne olduğunu anlamaya çalışırlar.

Patili dostlarımızın gün içinde biz yokken evde yaptığı 10 gizemli hareket 5
Giremedikleri odalar veya kapalı dolaplar her zaman ilgilerini çeker. Kapı altından burunlarını uzatıp içeriden gelebilecek en ufak bir sesi dinlemek gün içindeki en sevdikleri alışkanlıklardan biridir.

6. Güneşin evin içine vurduğu açıya göre yer değiştirip saatlerce uyurlar.

Patili dostlarımızın gün içinde biz yokken evde yaptığı 10 gizemli hareket 6
Güneş ışığı evin içinde yer değiştirdikçe onlar da peşinden gider. Işığın vurduğu sıcak bir nokta bulup orada uykuya dalmak evde yalnızken yaptıkları en rahatlatıcı şeydir.

7. Mutfak tezgahının etrafında kalan kırıntıların sessizce peşine düşerler.

Patili dostlarımızın gün içinde biz yokken evde yaptığı 10 gizemli hareket 7
Siz evdeyken girmedikleri mutfağa yalnızken girmeyi tercih edebilirler. Yere düşen ufacık bir kırıntıyı veya masada kalan bir kokuyu takip edip evi baştan aşağı turlarlar.

8. Aynada kendi yansımalarıyla karşılaşıp uzun uzun karşılarındaki silüete bakarlar.

Patili dostlarımızın gün içinde biz yokken evde yaptığı 10 gizemli hareket 8
Koridordan geçerken boy aynasındaki yansımalarına aniden takılıp kalırlar. Karşılarındaki silüeti dikkatlice incelemek yalnız geçirdikleri saatleri biraz daha hareketlendirir.

9. Çalışan elektronik eşyaların arkasındaki sıcak noktalara kıvrılıp dinlenirler.

Patili dostlarımızın gün içinde biz yokken evde yaptığı 10 gizemli hareket 9
Televizyonun arkası veya çalışan bir bilgisayar kasasının yaydığı hafif ısı onların her zaman hoşuna gider. Bu cihazların etrafı yalnız ve sessiz bir evde onlar için harika bir ısınma köşesi olur.

10. Kapıdan gelecek en ufak bir sese odaklanıp sizin dönüşünüzü beklerler.

Patili dostlarımızın gün içinde biz yokken evde yaptığı 10 gizemli hareket 10
Saatler ilerledikçe kulakları tamamen dışarıdan gelecek seslere kilitlenir. Asansörün durması veya anahtarın kapı deliğine girmesi anında yerlerinden fırlamaları için fazlasıyla yeterlidir.

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Philips Yaşam Kategorisi Philips Ev Yaşam
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