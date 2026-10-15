Patili dostunuzun günlük beslenme rutinini güzelleştirecek küçük dokunuşlar

Mama saatlerini değiştirmek doğru değil.

Su kapları, mama kaplarının yanında olmamalı.

Kediler ve köpekler için rutinleri önemli. O yüzden mamalarını her gün aynı saatte vermek gerekiyor. Bu şekilde daha düzenli ve sağlıklı bir yaşamları olmasını sağlayabilirsiniz.

Genelde kedilerin ya da köpeklerin su ve mama kapları yan yana oluyor. Ama özellikle kediler bundan pek hoşlanmıyor. O yüzden su kaplarını ayırmak daha doğru olacaktır.

Su kaplarının temizliği çok önemli.

Mama kaplarını düzenli yıkasak da su kaplarını ihmal edebiliyoruz. Ama su kaplarının temizliği evcil hayvanlar için önemli. Su ya da kap temiz olmadığında su içmek istemeyebiliyorlar. Bu yüzden düzenli temizlik şart.

Porsiyonları ölçerek hazırlamak daha iyi.



Mamaları genelde göz kararı koyuyoruz ama aslında bu pek doğru değil. Kedinizin ya köpeğinizin mamalarını ölçerek hazırladığınızda takip etmeniz çok daha kolay olacaktır.

Mama kabının olduğu yer sakin olmalı.



Kediler ve köpekler yemek yerken daha sakin ortamları seviyorlar. O yüzden mama kabı sürekli geçiş yapılan ve gürültülü bir yerde olmamalı. Kolay ulaşabilecekleri ve sakin bir alan daha huzurlu yemek yemelerini sağlıyor.

Ödül mamaları da beslenme planına dahil olmalı.

Ödül mamalarını kafanıza göre veriyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Çünkü ödül mamalarının da kalorisi var. Bunları da günlük beslenme planına dahil etmek gerekiyor.

Mamayı nasıl sakladığınız çok önemli.

Mama paketini açtıktan sonra nasıl sakladığınız önemli. Başka kaplara koymak yerine kendi ambalajında saklamak daha iyi. Ayrıca paketi kuru ve serin bir yerde saklamak gerekiyor.

Mama değişikliği bir anda yapılmaz.

Kedinizin ya da köpeğinizin mamasını değiştirecekseniz bunu bir anda yapmamalısınız. Yeni mamayı eski mamayla karıştırarak bir hafta vermeniz gerekiyor. Bu geçiş süreci sonunda tamamen yeni mamayı vermelisiniz.

Mama saatini zihinsel aktivitelerle desteklemek önemli.

Evcil hayvanınızın karnını doyurmanın yanında zihinsel olarak uğraşmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için ödül mamalarını kullanmanız mümkün. Bu sayede tüylü dostunuzun eğlenmesini de sağlayabilirsiniz.

İştah ve kilo değişimleri takip edilmeli.



Kedinizin veya köpeğinizin sağlığı için iştahını ve kilo değişimlerini takip etmeniz gerekiyor. İştahın azalması ya da kilo verilmesi önemli bir sağlık sorununun habercisi olabilir.