Patili dostunuzun günlük beslenme rutinini güzelleştirecek küçük dokunuşlar

Genelde kedilerin ya da köpeklerin su ve mama kapları yan yana oluyor. Ama özellikle kediler bundan pek hoşlanmıyor. O yüzden su kaplarını ayırmak daha doğru olacaktır.
Mama kaplarını düzenli yıkasak da su kaplarını ihmal edebiliyoruz. Ama su kaplarının temizliği evcil hayvanlar için önemli. Su ya da kap temiz olmadığında su içmek istemeyebiliyorlar. Bu yüzden düzenli temizlik şart.
Mamaları genelde göz kararı koyuyoruz ama aslında bu pek doğru değil. Kedinizin ya köpeğinizin mamalarını ölçerek hazırladığınızda takip etmeniz çok daha kolay olacaktır.
Kediler ve köpekler yemek yerken daha sakin ortamları seviyorlar. O yüzden mama kabı sürekli geçiş yapılan ve gürültülü bir yerde olmamalı. Kolay ulaşabilecekleri ve sakin bir alan daha huzurlu yemek yemelerini sağlıyor.
Ödül mamalarını kafanıza göre veriyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Çünkü ödül mamalarının da kalorisi var. Bunları da günlük beslenme planına dahil etmek gerekiyor.
Mama paketini açtıktan sonra nasıl sakladığınız önemli. Başka kaplara koymak yerine kendi ambalajında saklamak daha iyi. Ayrıca paketi kuru ve serin bir yerde saklamak gerekiyor.
Kedinizin ya da köpeğinizin mamasını değiştirecekseniz bunu bir anda yapmamalısınız. Yeni mamayı eski mamayla karıştırarak bir hafta vermeniz gerekiyor. Bu geçiş süreci sonunda tamamen yeni mamayı vermelisiniz.
Evcil hayvanınızın karnını doyurmanın yanında zihinsel olarak uğraşmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için ödül mamalarını kullanmanız mümkün. Bu sayede tüylü dostunuzun eğlenmesini de sağlayabilirsiniz.
Kedinizin veya köpeğinizin sağlığı için iştahını ve kilo değişimlerini takip etmeniz gerekiyor. İştahın azalması ya da kilo verilmesi önemli bir sağlık sorununun habercisi olabilir.