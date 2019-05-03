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Patnos'ta rüzgarda çatıdan kopan parçalar otomobillerin üzerine düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 10:24 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Patnos ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle çatıdan kopan parçalar, park halindeki otomobillerin üzerine düştü.

Patnos'ta rüzgarda çatıdan kopan parçalar otomobillerin üzerine düştü

Semih YARDIMCI/PATNOS (Ağrı), (DHA)- AĞRI'nın Patnos ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle çatıdan kopan parçalar, park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Bir otomobilde hasar oluştu.
Patnos'ta dün akşam saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan rüzgar, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şiddetli rüzgarda, Alparslan Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar park halinde bulunan 3 otomobilin üzerine düştü. Araçlardan birinde büyük hasar oluşurken, olay yerine gelen polis, anons yaparak park halindeki otomobillerin kaldırılmasını istedi. Caddeyi trafiğe kapatan polis, güvenlik şeridi çekerek geçişlere izin vermedi.

FOTOĞRAFLI

Patnos'ta rüzgarda çatıdan kopan parçalar otomobillerin üzerine düştüPatnos'ta rüzgarda çatıdan kopan parçalar otomobillerin üzerine düştüPatnos'ta rüzgarda çatıdan kopan parçalar otomobillerin üzerine düştüPatnos'ta rüzgarda çatıdan kopan parçalar otomobillerin üzerine düştü

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