HABER

Payitaht Abdülhamid dizisindeki "Saray" eleştirisi Erdoğan'a gönderme mi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 17:44 | Son Güncelleme

TRT'nin çok sevilen tarihi dizilerinden Payitaht Abdülhamid'in 36. bölümünde yayınlanan bir diyalog, sosyal medyada yine gündem oldu. Dönemin Prusya Kralı Kaiser Wilhelm karakteri ile saray konusunda konuşan Sultan Abdülhamid karakteri, içinde bulunduğu sarayın gösterişini eleştirdi. Tasarruf konusunun yeniden gündeme geldiği bu günlerde dizinin bu bölümü yeniden gündeme geldi.

TRT'de yayımlanan, Sultan II. Abdülhamid devrini konu alan "Payitaht Abdülhamid" adlı dizinin geçtiğimiz şubat ayında yayınlanan 36. bölümünde dikkat çeken bir sahne yer aldı. Sahnede, dönemin Prusya Kralı Kaiser Wilhelm karakteri ile Sultan II. Abdülhamid karakterinin tekne ile boğaz turu yaptığı görüldü.

"GÜCÜMÜZ GÖSTERİŞTE DEĞİL YÜREĞİMİZDEDİR"

Oda Tv'nin haberine göre Boğaz turunda, Dolmabahçe Sarayı'nın görüldüğü sırada Sultan Abdülhamid karakteri Kaiser Wilhelm karakterine sarayın tarihini anlattı. Anlatım sırasında Abdülhamid karakterinin, "Saray güzel ama savunmasız" dedikten sonra, "Pederim Sultan Abdülmecid devrinde yapıldı. Burayı yapmak için borç alındı. Maksadı Avrupa karşısında güçlü görünmekti lakin bizim gücümüz gösterişte değil yüreğimizdedir" ifadelerini kullandığı görüldü.

İşte bu sahnenin bir bölümü twitter'da paylaşıldı ve tartışma yarattı. Sosyal medya kullanıcıları, ilgili diyaloğu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gönderme olarak yorumladı.

"İTİBARDAN TASARRUF OLMAZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılan külliyenin harcamalarının yüksek olduğu eleştirilerine Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama gelmiş ve açıklamada, "Türkiye'nin vitrini Cumhurbaşkanlığı'nın itibarından tasarruf olmayacağı" ifadeleri yer almıştı.

PARTNERKardashianların en küçüğü olay yarattı! Evrim tadındaki değişimi görenler şok oluyorKardashianların en küçüğü olay yarattı! Evrim tadındaki değişimi görenler şok oluyor
Kaza kurbanı Ecem, son yolculuğuna uğurlandıKaza kurbanı Ecem, son yolculuğuna uğurlandı
Osman Yıldırım Edirne Adliyesi'ndeOsman Yıldırım Edirne Adliyesi'nde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TRT payitaht abdülhamid Saray erdoğan

En Çok Okunan Haberler

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Çavuşoğlu'ndan krizi bitiren açıklama! Yeni sayfa açılıyor

Çavuşoğlu'ndan krizi bitiren açıklama! Yeni sayfa açılıyor

Okuyucu Yorumları 3 yorum
doğru açıklama yapmış cımhurbaşkanlığı saraydan tasarruf olmaz millet ekmeğinden sağlığından çocuğunun ihtiyaçlarından tasarruf etsin
her saltanat birgün gelir son bulur
Adam kendi bindiği dalı keser mi hic. Yanlışlıkla söylemiştir.
Diğer Haberler
Ciner Medya’da tenkisat depremi! Gazete Habertürk'ten sonra hangi servisler kapatıldı?

Ciner Medya’da tenkisat depremi! Gazete Habertürk'ten sonra hangi servisler kapatıldı?

Danıştay davasının sanıklarından Osman Yıldırım sınırda yakalandı

Danıştay davasının sanıklarından Osman Yıldırım sınırda yakalandı

Adnan Oktar'dan cezaevinde kehanet! Ağabeyi açıkladı

Adnan Oktar'dan cezaevinde kehanet! Ağabeyi açıkladı

Marie Curie ile Frederic Chopin’in ortak noktası nedir? (Hadi İpucu)

Marie Curie ile Frederic Chopin’in ortak noktası nedir? (Hadi İpucu)

Cumartesi Anneleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşmek için randevu istedi

Cumartesi Anneleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşmek için randevu istedi

Ünlü CEO Tamer Budak Gürcistan'a kaçarken yakalandı!

Ünlü CEO Tamer Budak Gürcistan'a kaçarken yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.