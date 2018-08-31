TRT'de yayımlanan, Sultan II. Abdülhamid devrini konu alan "Payitaht Abdülhamid" adlı dizinin geçtiğimiz şubat ayında yayınlanan 36. bölümünde dikkat çeken bir sahne yer aldı. Sahnede, dönemin Prusya Kralı Kaiser Wilhelm karakteri ile Sultan II. Abdülhamid karakterinin tekne ile boğaz turu yaptığı görüldü.

"GÜCÜMÜZ GÖSTERİŞTE DEĞİL YÜREĞİMİZDEDİR"

Oda Tv'nin haberine göre Boğaz turunda, Dolmabahçe Sarayı'nın görüldüğü sırada Sultan Abdülhamid karakteri Kaiser Wilhelm karakterine sarayın tarihini anlattı. Anlatım sırasında Abdülhamid karakterinin, "Saray güzel ama savunmasız" dedikten sonra, "Pederim Sultan Abdülmecid devrinde yapıldı. Burayı yapmak için borç alındı. Maksadı Avrupa karşısında güçlü görünmekti lakin bizim gücümüz gösterişte değil yüreğimizdedir" ifadelerini kullandığı görüldü.

İşte bu sahnenin bir bölümü twitter'da paylaşıldı ve tartışma yarattı. Sosyal medya kullanıcıları, ilgili diyaloğu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gönderme olarak yorumladı.

"İTİBARDAN TASARRUF OLMAZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılan külliyenin harcamalarının yüksek olduğu eleştirilerine Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama gelmiş ve açıklamada, "Türkiye'nin vitrini Cumhurbaşkanlığı'nın itibarından tasarruf olmayacağı" ifadeleri yer almıştı.



