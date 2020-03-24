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Pazarda alışverişi bırakıp maske kuyruğuna girdiler

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2020 14:02 | Son Güncelleme

Koronavirüs önlemleri kapsamında semt pazarında alışverişe çıkan vatandaşlar ve tezgah açan esnaf için belediye ekipleri tarafından maske, eldiven, dezenfektan ve kolonya dağıtıldı. Ücretsiz dağıtılan ürünleri almak isteyen vatandaşlar, alışverişi bırakıp kuyrukta yer aldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle halk sağlığını önemseyen ve bu doğrultuda çalışmalar sürdüren Ergene Belediyesi ekipleri belediye başkanı Rasim Yüksel’in de katıldığı bir organizasyonla ilçede kurulan semt pazarlarında maske, eldiven, dezenfektan ve kolonya dağıtımı gerçekleştirdi. Uzun kuyruklar oluşmasına neden olan dağıtım sırasında vatandaşların duracağı mesafeyi düzenleme görevi ise zabıta ekiplerine düştü.

Bu da maske kuyruğu

Ergene Belediyesi olarak ilçede önlem almaya devam ettiklerini ifade eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, şunları söyledi:
“Ergene Belediyesi olarak ilçemizde önlemlerimizi almaya devam ediyoruz. Camilerde, parklarda, okullarda, otobüs duraklarında, çöp konteynerlerinde, cadde ve sokaklarımızda ekiplerimizin dezenfektan çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Korona virüsü ile mücadelede vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan kurallara ve kişisel hijyene dikkat etmesi gerekir. Bizler de vatandaşlarımızın sağlığını önemseyerek bu dönemde en çok ihtiyaç duyulan maske, eldiven ve dezenfektan dağıtarak virüse karşı tedbir almaları gerektiğini belirterek kendilerini bilinçlendiriyoruz”
Başkan Yüksel Ergene’de diğer mahallelerde de önümüzdeki günlerde vatandaşlara maske, eldiven ve dezenfektan dağıtacaklarını da belirtti.
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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ esnaf koronavirüs

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